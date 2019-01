Enebørn er oftere overvægtige end børn, der har søskende. Måske fordi de får mere opmærksomhed.

De fleste enebørn kan nikke genkendende til savnet af en søster eller bror. En at lege med, betro sig til, skændes med, og måske kan det ind imellem også være rart at være flere om at dele mor og fars forventninger og opmærksomhed.

Fordelene ved at vokse op med søskende er mange. Og nu viser dansk forskning, at der til de allerede kendte psykologiske kan lægges en række fysiske gevinster.

For også når det kommer til vægt og motorik, er det sundt at have søskende, viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed med deltagelse af godt 12.000 børn i folkeskolens yngste og ældste klasser.

Den slår fast, at enebørn oftere er overvægtige, ligesom de motorisk har det sværere. Skal de balancere, hoppe eller gribe en bold, så er de i højere grad, end børn, der har en søster eller en bror, udfordret.

Undersøgelsen giver ingen forklaring på forskellen, men den skal måske findes i, at søskende er mere aktive i hverdagen, siger projektleder Trine Pagh Pedersen, Statens Institut for Folkesundhed:

- Børn med søskende har måske større mulighed for leg og udfoldelse. Modsat enebørn er der altid en søster eller bror, siger hun.

Rettes opmærksomheden alene på overvægten, så må en af landets førende forskere i børnefedme, børnelæge Jens-Christian Holm, også nøjes med det spekulative. For der er ikke forsket i årsagen.

- Men min erfaring fra mit arbejde er, at enebørn får mere omsorg af deres forældre, og det kan måske medføre en større sukkerbelastning.

- Forældrene har mere tid, måske også for meget tid, til at fokusere på det enkelte barn. Du kan kalde det forkælelse, siger han.

Rapporten viser, at lidt over 17 procent af enebørnene i 0. og 1. klasse er overvægtige.

Blandt børn med én søskende er 12 procent overvægtige.

Den forskel forstærkes i 8. og 9. klasse, hvor næsten hver fjerde enebarn er overvægtig, mens det gælder 15 procent af søskendebørnene.

Når det kommer til motorikken, så er kun eleverne i de yngste klasser sammenlignet.

14 procent af enebørnene fik mindst tre bemærkninger til deres resultater i blandt andet hop, balance og gadedrengeløb. Det samme gjaldt for 10 procent af børn med søskende.

/ritzau/