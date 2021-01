Mærket Banin bread tilbagekalder forskellige brødprodukter. Det skyldes, at de er blevet produceret under uhygiejniske forhold.

Dermed er de ikke egnet som fødevarer. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

De tilbagekaldte brød fra Banin bread er blevet produceret mellem 22. og 27. januar.

Fødevarestyrelsen tilføjer, at mærket hovedsageligt bliver solgt i forskellige grønthandlere og bazarer i Storkøbenhavn.

Hvis du skulle have købt et brødprodukt fra Banin bread, så opfordres du til at levere det tilbage i butikken, hvor det er købt eller til at kassere det.

Årsagen for tilbagekaldelsen er, at bageriet er ved at blive etableret, og der var ved Fødevarestyrelsens kontrol fortsat byggematerialer, affald og værktøj i produktionslokalerne.

Produkterne er derfor produceret under uhygiejniske forhold og er derfor ikke egnede som fødevarer.

Derfor er der risiko for, at de solgte brødprodukter ikke overholder krav til fødevaresikkerhed og hygiejne.