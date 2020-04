Først da syvårige Noah var faldet i søvn, lod det sig gøre for hans mor at dulme hans smerter.

Inden da kunne hun slet ikke komme til at pleje sin drengs udtørrede hænder. For det var forbundet med så meget ubehag for Noah, at ingen måtte røre hans forpinte hud.

»Det var så smertefuldt for ham, at jeg ikke måtte røre hans hænder,« siger Noahs mor, Julie Hunnerup Kardos.

Hun er en af de forældre, der allerede nu oplever, hvordan Sundhedsstyrelsens retningslinjer har konsekvenser for de børn, der siden sidste uge har kunnet returnere i skole eller dagtilbud.

Her skal børnene mange gange om dagen vaske hænder, og det resulterer nemt i udtørret hud, der sprækker og bløder.

Flere forældre har fremvist billeder af, hvordan de mange ture til håndvasken hærger deres børns hænder.

Julie Hunnerup Kardos kan efter blot tre dage konstatere, at også Noahs tilbagevenden til skolen resulterer i en særdeles tør hud.

»Min søn har særlig sart hud, og det har vi nogenlunde kunnet holde nede, men nu er det blevet en del værre.«

»Hvis det fortsætter, og jeg ikke kan se en bedring med de cremer, vi bruger, så vil jeg holde ham hjemme. Ingen skal gå og have ondt en hel skoledag,« siger hun.

I skolen skal Noah og klassekammeraterne i børnehaveklassen vaske hænder minimum én gang hver anden time.

Derudover er der påkrævet håndvask, hver gang børnene har været ude, ligesom der skal vaskes hænder, inden børnene spiser, og efter de har spist. Dertil kommer endnu en håndvask efter toiletbesøg.

Det kan Noahs hænder slet ikke tåle.

Noahs hud bliver rød og irriteret af konstant at vaske hænder. Det gør ondt på ham, fortæller hans mor.

»Da han kom hjem, brød han bare helt sammen og satte sig på toiletgulvet og græd.«

»Hans hænder var helt rødblussede, og de gjorde så ondt, at jeg ikke måtte røre dem,« siger Julie Hunnerup Kardos.

Først da Noah sov, fik hænderne tiltrængt creme.

»Imens han sov, duppede jeg en fedtcreme på. Den fungerede ganske fint og trak ind i huden, så i morges sagde han, at hænderne føltes bedre.«

Julie har smurt Noahs hænder med fem cremer ‘Helo creme’ ( til meget tør og irriteret hud) ‘Exavena creme’ fra Änglamark (plejende creme til meget tør, sart og irriteret hud) ‘Repair Creme’ fra Änglamark (specialcreme til meget tør og revnet hud) ‘La Roche-Posay’-creme (til sart og sensitiv hud) Solcreme

Julie Hunnerup Kardos fortæller, at hun har købt seks forskellige cremer i et desperat forsøg på at afhjælpe den tørre hud.

Fem af cremerne fik Noah på hænderne inden afgang til skole onsdag morgen.

Den 25-årige mor har skrevet til Noahs skole og bedt lærerne om være opmærksomme på løbende at sende hendes dreng ud for at smøre creme på hænderne.

Skolen har taget positivt imod hendes anmodning, lyder det.

Julie Hunnerup Kardos er mor til syv-årige Noah, der døjer med tørre hænder grundet talrige ture til håndvasken.

Julie Hunnerup Kardos tvivler dog på, at Noahs hænder får det meget bedre, så længe coronakrisen raser.

»Jeg håber, at det ikke bliver værre, men jeg tror ikke, det ændrer noget, når de skal vaske hænderne så ofte,« siger hun.

Julie Hunnerup Kardos er langt fra den eneste, der i øjeblikket køber cremer i stor stil.

»Apotekerne kan godt mærke på salget af håndcreme, at der er mange tørre hænder rundt omkring som følge af flittig håndvask og brug af håndsprit,« siger Helle Jacobsgaard, farmaceut og sundhedsfaglig chefkonsulent i Danmarks Apotekerforening, og fortsætter.

»Salget er steget voldsomt de sidste uger.«

Hun fortæller, at hvis et apotek melder udsolgt af håndcreme, vil der komme nye forsyninger næste dag, da grossisterne har cremer nok på lager.

Ellers er der alternativer, lyder det.

»Det behøver jo heller ikke hedde håndcreme for at virke. Håndcreme er lavet specielt til hænderne, og det trænger hurtigt ind i huden uden at virke alt for fedtet. Men man kan sagtens bruge andre typer creme,« siger hun.