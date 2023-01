Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Beklager.

Sådan lyder undskyldningen fra Norddjurs Kommune nu til 181 ældre borgere i Norddjurs Kommune, der i en periode på lidt over et år har fået aflyst deres ellers planlagte rengøring fra kommunen.

I alt har kommunen aflyst 157 timers rengøring hos de ældre borgere i kommunen med en begrundelse, der nu viser sig at være ulovlig.

Det skriver TV2 Østjylland.

Kommunen har nemlig, selvom coronarestriktionerne for længst er fortid, benyttet sig af en midlertidig nødlovgivning, der gav kommunerne mulighed for at aflyse rengøringsbesøg.

Loven blev dog ophævet den 1. marts 2021, mere end et et halvt år, før Norddjurs Kommune valgte at bruge den. Derfor var det ikke lovligt for kommunen at aflyse rengøringen.

Mads Jensen (K), der er formand for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune, siger til TV2 Østjylland at han personligt vurderede, at aflysningerne var et »fornuftigt værktøj«, der bedre kunne få tingene til at hænge sammen for kommunens ledere og medarbejdere.

Kommunen vil nu tage fat i de ældre, der ulovligt har fået aflyst deres rengøring.

»De skal have en undskyldning. Og der skal kigges på individuelt, om der skal være en kompensation. Men det er svært med rengøring, når der jo også er blevet gjort rent efterfølgende. Men vi beklager dybt, siger Mads Jensen.

Det er ikke kun rengøring, Norddjurs Kommune ulovligt har brugt coronalovgivningen til at aflyse.



Også en del af de såkaldte planlagte afløsninger af pårørende, hvor de pårørende til for eksempel en demensramt ægtefælle kan blive afløst af en hjælper fra kommunen i nogle timer, har Nordjurs Kommune ulovligt aflyst.



Det bliver der ifølge kommunen også rettet op på nu.