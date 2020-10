Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) beklager nu, at hun brød coronaregler, da hun var med sin mand i Operaen i København.

- Vi har alle et ansvar for at overholde retningslinjer omkring corona. Ikke mindst som minister. Det ansvar svigtede jeg, da jeg var i Operaen med min mand, skriver hun på Facebook.

Opdateres....