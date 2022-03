Lørdag begynder et massivt og omfattende arbejde, der får indvirkning på trafikken helt frem til september.

Vi taler om den knap 100 år gamle bro ved Vesterbro i Aalborg, der på grund af slitage skal rives ned.

Det kan nemlig ikke betale sig at renovere den, hvorfor der skal en helt ny bro til – et arbejde, der varer frem til 16. september. Og det vil medføre trafikale udfordringer, lyder det:

'I samme omgang renoveres garageanlægget under vejbanerne på oversiden, og der bliver gjort klar til en fremtidig elektrificering af jernbanen', oplyser Aalborg Kommune og tilføjer:

Lørdag morgen er arbejdet påbegyndt. Foto: Sebastian Døssing Vis mere Lørdag morgen er arbejdet påbegyndt. Foto: Sebastian Døssing

'Arbejdet kommer til at påvirke trafikken i hele perioden, og der bliver brug for at finde alternative ruter'.

Omkring 30.000 trafikanter kører dagligt over broen.

Det vil fortsat være muligt at komme over broen i et spor i begge retninger, men alternative ruter bliver at foretrække. Også fordi, der ofte kører udrykningskøretøjer i området, da Sygehus Syd ligger tæt på.

Og for at skabe det mest optimale flow i trafikken på Vesterbro, bliver Kirkegårdsgade, Hasserisgade og Prinsensgade spærret ud mod Vesterbro.

Arbejdet medfører flere afspærringer, og derfor anbefales alternative ruter. Foto: Aalborg Kommune Vis mere Arbejdet medfører flere afspærringer, og derfor anbefales alternative ruter. Foto: Aalborg Kommune

»Uanset hvad vi gør for at få trafikken til at glide optimalt, skal du som bilist væbne dig med tålmodighed og forberede dig på kø og omkørsel – og specielt i myldretiden, vil der være noget længere rejsetid på Vesterbro,« har Kim Brun Kristensen, der er på projektleder i Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning, tidligere udtalt til B.T.

Der vil dog være helt spærret for trafik i påsken og pinsen.

Du kan læse mere om arbejdet og de alternative ruter her.