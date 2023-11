En mindre bro ved Viby syd for Aarhus kan potentielt skabe store problemer, hvis den ikke bliver fjernet hurtigt.

Det sker efter planen allerede tidligt fredag morgen, skriver TV 2 Østjylland.

Årsagen til den akutte nedrivning er, at broen, som går over Døde Å ved Viby rensningsanlæg, gør, at vandet ikke kan løbe hurtigt nok igennem.

Det skaber en risiko for, at vandstanden stiger så meget, at rensningsanlægget bliver oversvømmet. Faktisk er det tæt på at ske.

»Den er få centimeter fra at oversvømme, men de tror, at den godt kan klare natten,« siger Simon Grünfeld, der er områdechef i Teknink og Miljø i Aarhus kommune til TV 2 Østjylland.

Det er de seneste dages kraftfulde regnvejr, som nu har skabt den kritiske situation.

En oversvømmelse vil sætte rensningsanlægget ud af spil i flere måneder, og det vil samtidig kunne sprede spildevand.

Derfor går nedrivningen i gang fredag morgen.

Nedrivningen betyder, at en busrute og fodgængere fremadrettet må ud på en større omvej. Man arbejder på at udtænke en ny forbindelse over åen.