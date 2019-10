Som B.T. skrev i weekenden, skal Græshoppebroen, der forbinder Enø og Sjælland lukkes i en måned, fordi den skal renoveres.

Det har skabt frustrationer hos beboerne på øen, fordi de synes, at tidspunktet er dårligt.

Nu forklarer Helle Jessen (S), der er formand for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, hvorfor broen skal renoveres netop 7. september til 4. oktober 2020 - til trods for de lokales utilfredshed.

»Entreprenørerne tør ikke vente til efter efterårsferien, for så risikerer vi, at resultatet bliver dårligere. Både asfaltering og resten af arbejdet kan blive ramt af vejrforholdene.«

Jessen er klar over, at det er en træls situation, men påpeger, at det ikke er en politisk vurdering. De er nødt til at lytte til ekspertisen. Det skriver TV2 Øst.

De erhvervsdrivende på Enø havde foreslået, at arbejdet kunne stå på i november, januar, februar eller marts, hvor turistsæsonen ligger i dvale, men det kan kommunen ikke imødekomme.

Kommunen havde overvejet at opstille en midlertidig bro, men den idé er droppet igen.

Ifølge TV2 Øst bliver løsningen for dyr.

Her ses Græshoppebroen, der forbinder Enø med Sjælland. Foto: SØREN STEFFEN Vis mere Her ses Græshoppebroen, der forbinder Enø med Sjælland. Foto: SØREN STEFFEN

Broen er ramt af indtrængende fugt, mens brodækket er i dårlig stand, og man er derfor nødt til at renovere den.

Græshoppebroen blev indviet i 1936, men fik først sit officielle navn i 1988 i forbindelse med en renovering.

Det er et karakteristisk bygningsværk i træ, beton og stål på 200 ton.

Renoveringen af Græshoppebroen vil koste omkring otte millioner kroner, men kommunen vurderer, at dens levetid bliver forlænget med 25 år.