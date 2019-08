Mere end 100 miljø- og klimaaktivister blokerer netop Holmens Bro i København.

Det fortæller B.T.'s journalist på stedet.

»Broen er helt barrikaderet på begge sider, og man kan ikke komme i gennem overhovedet,« fortæller journalisten.

Det er aktivister fra Extinction Rebellion, der står bag blokaden af broen.

Aktionen er et forsøg på at få den danske regering til at erklære klima- og miljøundtagelsestilstand, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Blokaden er planlagt til at vare 24 timer - fra klokken 12.00 lørdag til klokken 12.00 søndag.

Ifølge B.T.'s journalist er der omkring 7-8 politibetjente til stede broen.

De fortæller, at de indtil videre har besluttet at lade aktivisterne blive siddende på broen, der er beliggende centralt i København, hvor den forbinder Christiansborg Slotsplads med Holmens Kanal.

»Indtil videre er stemningen ret god. De sidder midt på broen med bannere med klimabudskaber på og spiller musik, mens de synger slagsange,« fortæller B.T.'s journalist.

En buschauffør er dog bestemt ikke begejstret for blokaden.

»Selvfølgelig er jeg irritereret,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Jeg vidste det ikke, så hvad skal jeg nu gøre med alle passagererne?«.

B.T. har snakket med to af de tilstedeværende aktivister om, hvorfor de demonstrerer.

»Danmark gør ikke nok for klimaet,« siger Sara på 24 år.

»Regeringen skal fortælle sandheden om den katastrofe, vi står i,« supplerer 19-årige Therese.

»Situationen er meget værre, end regeringen påstår,« fortsætter hun.