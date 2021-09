Det er efterhånden længe siden, at offentligheden har set noget til den svindeldømte Britta Nielsen.

Men i dag, onsdag, da Britta Nielsen skulle vidne mod sine børn i Østre Landsret, havde B.T. taget tegner Anne Gyrite Schütt med, og hun portrætterede Britta Nielsen direkte fra retslokalet, mens hun afgav forklaring.

Ved dagens retsmøde var den 67-årige Britta Nielsen nemlig blevet indkaldt som vidne i ankesagen mod hendes tre børn, Jamilla Hayat, Samina Hayat og Jimmy Hayat.

Her var Britta Nielsen iklædt en lilla skjorte med hvide prikker, sorte bukser samt et par mørke sko.

Det fremgik desuden tydeligt, at hun havde fået en ny frisure, siden sidst, idet hun havde fået længere hår, som i dag var opsat i en hestehale.

B.T. havde en tegner med i Østre Landsret. Hun har tegnet ovenstående tegning af Britta Nielsen, mens hun sidder og afgiver forklaring (Tegning: Anne Gyrite Schütt)

Det er desuden ikke første gang, at B.T. har haft Anne Gyrite Schütt med til et retsmøde med Britta Nielsen.

Tilbage i efteråret 2019, hvor Britta Nielsen var i Københavns Byret, tegnede hun nemlig ligeledes den 67-årige svindeldømte. Og hvis man sammenligner de to tegninger, kan man tydeligt se, at der er sket forandringer.

I efteråret 2019 tegnede Anne Gyrite Schütt ligeledes Britta Nielsen, og her fremgår det tydeligt, at frisuren var anderledes.

Dagens afhøring af Britta Nielsen stod på i tre timer, og med tårerne trillende ned af kinderne, blev hun størstedelen af tiden afhørt af Jan Schneider, som er hendes søns forsvarsadvokat.

Der ventes at falde dom i sagen den 5. oktober.