Britta Nielsen, som er mistænkt for at have svindlet socialstyrelsen for 111 millioner kroner, overførte 11,4 millioner kroner til tre nærtstående personer.

De tre personer er nu blevet bedt om at betale pengene tilbage.

Det skriver DR, som har oplysningerne fra en redegørelse, Kammeradvokaten har lavet til Sø- og Handelsretten.

Kammeradvokaten er kurator i sagen og forsøger nu at skaffe de 111 millioner kroner tilbage til statskassen.

Britta Nielsen er anklaget for at have svindlet socialstyrelsen for 111 millioner kroner. Foto: PHILL MAGAKOE

Det fremgår også af redegørelsen, at en fjerde person med tilknytning til Britta Nielsen har modtaget mindre beløber.

Det er især én af de nærstående personer, der har modtaget penge. Det beskrives som ’omfattende’ beløb. Den person er Britta Nielsens ene datter, som i forbindelse med sagen er blevet erklæret konkurs, skriver DR.

Det fremgår også, at Britta Nielsen af flere omgange har hævet store beløber kontant. Hvor mange penge, Britta Nielsen har hævet, kommer kurator ikke ind på.

Udover Britta Nielsen er hendes to døtre og søn tiltalt for hæleri af særlig grov beskaffenhed, fordi de har fået nogle af de penge, Brittan Nielsen angiveligt har svindlet sig til.