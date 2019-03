Nu viser det sig, at Britta Nielsen kan have svindlet i alle 42 år, hvor hun har været ansat i Socialstyrelsen. Det vil sige helt tilbage fra 1977.

Det fremgår at det pressemøde, som børne- og socialeminister Mai Mercado netop har afholdt med departementschef i Børne og socialministeriet Jens Strunge Bonde.

»Svindlen kan være højere end de 121 mio. kr.,« siger Jens Strunge Bonde og tilføjer, at beløbet kan stige.

»Det skyldes, at det er svært at undersøge den lange periode på 42 år, hvor Britta Nielsen har været ansat. Sagen kan potentielt gå 42 år tilbage i tid svarende til sigtedes ansættelsesforhold,« siger Jens Strunge Bonde.

Børne- og socialminister Mai Mercado (KF) offentliggør på et pressemøde i Børne og Socialministeriet to eksterne undersøgelser vedrørende sagen om formodet svindel med tilskudsmidler begået af en ansat i Socialstyrelsen i den såkaldte Britta Nielsen sag.

Udtalelelsen kommer samtidig med, at det formodede svindlede beløb er opjusteret fra 111 mio. kroner til 121 mio. kroner på pressemødet, hvor to rapporter i sagen fra Kammeradvokaten og PWC er blevet offentliggjort.

Samtidig har Kammeradvokaten konkluderet, at ingen bliver gjort ansvarlige for, at det formentlig lykkedes Britta Nielsen at bedrage systemet i de mange år.

Ifølge Kammeradvokatens rapport har der været en række svigt i kontrolfunktionerne, men ingen kan stilles til ansvar, blandt andet fordi der ''mangler faktuelle oplysninger', ligesom Kammeradvokaten skriver, at 'det er efter vores vurdering ikke begået tjeneste forseelser i de funktioner, der har håndteret tilskudsadministrationen'.

Kammeradvokaten kalder det 'nedarvede kontrolsvagheder'.

»Jeg tager til efterretning, at Kammeradvokaten mener, der ikke kan placeres et tjenstligt ansvar,« siger børne- og socialminster Mai Mercado.

Britta Nielsen er sigtet for databedrageri, som kan give op til otte års fængsel.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Her fotograferet under retsmødet i Sydafrika, hvor hun fik lov til at rejse hjem til varetægtsfængsling i Danmark.

Det er endnu uklart, hvordan Britta Nielsen forholder sig til sigtelsen.

Hendes tre børn Karina Jamilla Hayat, Nadia Samina Hayat, Jimmy Jamil Hayat er sigtet for groft hæleri, og de nægter sig skyldige. Også Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada, som er gift med Karina Jamilla Hayat, er sigtet for hæleri i sagen. Også han nægter sig skyldig.

Her får du et overblik over de væsentligste pengespor i Britta Nielsen sagen:

Britta Nielsens formodede svindel

- Har i perioden 2005-2017 hævet mere end 17 millioner kroner i kontanter i Danske Bank.

- Var i oktober 2018, mens hun var eftersøgt, ved at købe en ejendom i den Sydafrikanske ferieby Southbroom for omkring 1,3 millioner kroner. En anden ejendom med pool er blevet beslaglagt.

- Ved anholdelsen havde hun cirka 300.000 danske kroner på sig i sydafrikansk valuta.

- Hun siger i en erklæring, som blev lavet lige efter hendes anholdelse i Sydafrika, at hun betalte omkring 100.000 kroner til ‘flere personer’, som hjalp hende med at holde sig skjult, mens hun var eftersøgt.

- Hun siger også i erklæringen, at hun har købt mange smykker i Sydafrika, blandt andet fire guldringe til omkring 200.000 kroner og en ædelsten.

- Hun har også købt flere dyre firehjulstrækkere af mærket Land Rover i Sydafrika - blandt andet én udstyret med køkkenfaciliteter.

- Officielt har Britta Nielsen i sit job hos Socialstyrelsen tjent 3.688.265 kroner fra 2002 til 2018. Det svarer til en gennemsnitlig årsindkomst på 230.000 kroner.

