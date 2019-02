Den svindelsigtede Britta Nielsen hævede millioner i kontanter og sendte store summer til Sydafrika.

Det drejer sig om en periode på 13 år, hvor hun fra 2005 til 2017 foretog kontanthævninger på over 17 millioner kroner fra sin Danske Bank konto.

Det fremgår af retsdokumenter fra sagen mod hende, som TV 2 har fået adgang til.

Fordelt ud over de 13 år svarer det til, at hun har hævet cirka 109.000 kroner hver måned.

Oplysningerne i retsdokumenterne stammer fra slutningen af 2018, hvorfor beløbet måske endda er større, skriver TV 2.

Det fremgår ikke, om Britta Nielsen har besøgt hæveautomater på daglig basis, været inde hos sin bankrådgiver i Hvidovre eller har fået pengene udbetalt på en tredje måde. Den eneste uddybning i dokumenterne er en tilføjelse om, hvor usædvanligt det er.

'..[det] er højest uregelmæssigt og er en indikation på kriminelle aktiviteter og hvidvask i Danmark', står der.

Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet sig til 111 millioner af kroner gennem sit arbejde i Socialstyrelsen.

Danske Bank og Nordea kritiseres for at have ladet Britta Nielsen hæve de mange millioner i kontanter.

