Intet mindre end 300.000 kroner blev beslaglagt, da 64-årige Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika den 5. november.

Under anholdelsen blev flere høje bundter med pengesedler nænsomt lagt på spisebordet i den hotellejlighed, hvor den mistænkte storsvindler skjulte sig.

Det viser en video som TV 2 er kommet i besiddelse af.

I videoen ser man hvordan en sydafrikansk betjent tælle de mange kontanter, mens Britta Nielsen står ved siden af og kigger på.

På tidspunktet hvor videoen blev optaget havet Britta Nielsen været eftersøgt i hele verden i omkring en måned - mistænkt for at have svindlet sig til 111 millioner kroner gennem sit arbejde i Socialstyrelsen.

Det var sedler i den sydafrikanske valuta, Rand, som Britta Nielsen havde på sig under anholdelsen. Det konfiskerede beløb svarede til godt 300.000 danske kroner, skriver TV 2.

Betjenten i videoen peger på bordet og spørger:

»Må jeg skrive ned i den sorte bog?«

Britta Nielsen svarer »selvfølgelig« og forholder sig ellers tavs under resten af den 27 sekunder lange video.

