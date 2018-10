Alt imens den efterlyste afdelingschef i Socialstyrelsen Britta Nielsen angiveligt har snydt statskassen og værdigt trængende danskere for 111 millioner kroner, har hun samtidig hjulpet sin datter med en international karriere som springrytter.

Den cirka 30-årige datter har deltaget i en lang række internationale stævner.

»Det er på et niveau, hvor der typisk ikke er sponsorer, og hvor den enkelte selv skal finansiere indkøb af heste, opstaldning, fodring, træning og rejserne. Det er ikke noget, almindelige lønmodtagere har råd til,« siger Britt Carlsen fra magasinet Ridehesten.

Britta Nielsen ses her til en hesteauktion i 2007, hvor hun købte føllet Minnie for 175.000 kroner. Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Britta Nielsen ses her til en hesteauktion i 2007, hvor hun købte føllet Minnie for 175.000 kroner. Foto: Wiegaarden Fotostudie

Det er specielt mellem 2009 og 2012, at datteren har deltaget i de internationale stævner, fremgår det af Ridehesten.com. Det er i samme periode, kvinden ifølge Socialministeriet malkede statskassen for tocifrede millionbeløb om året. Fra 2009 til 2012 franarrede hun statskassen 48,9 mio. kroner.

Blandt andet har datteren deltaget i stævner sammen med landsholdet i forbindelse med et såkaldt CSIO-stævne i Barcelona i september 2012. Dengang deltog datteren i et sideløbende stævne - et såkaldt CSI-stævne.

Artiklerne viser, at hun har været til en lang række andre internationale CSI-stævner, og at hun i 2011 vandt en klasse ved et internationalt stævne i Tyskland.

Britt Carlsen fra magasinet Ridehesten, der også har portalen ridehesten.com, følger ridesporten tæt og fortæller, at datteren ikke er en del af toppen af danske ridesport, men et eller to niveauer under.

»Hun træner i udlandet og deltager typisk i mindre internationale stævner i udlandet,« siger hun.

Britta Nielsen, der boede i Hvidovre, har angiveligt bidraget aktivt til datterens karriere. I 2007 deltog hun i en hesteauktion, hvor hun købte hoppeføllet Minnie til sin datter. Hoppen blev beskrevet som en af de bedste i landet. Arrangøren af auktionen oplyser til B.T., at salgsprisen var 175.000 kroner.

Som B.T. fortalte tirsdag, har Anna Britta Troelsgaard Nielsen desuden haft et stutteri, hvor hun har opdrættet heste. Hendes hest Pure Heart deltog i VM for unge springheste i 2012 i Belgien.

Forbindelse til Tyskland

Datteren har desuden registreret en hestevirksomhed i en tysk by sydvest for Bremen. I samme by og område huserer den kendte tyske hestefamilie Schockemöhle.

Ifølge et dansk hestemagasin har Britta Nielsens datter været rytter hos Paul Schockemöhle.

Datteren til ridestævne. Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Datteren til ridestævne. Foto: Wiegaarden Fotostudie

Det store spørgsmål er, hvordan det lykkedes Anna Britta Troelsgaard Nielsen at svindle for 111 millioner kroner gennem 16 år uden at blive opdaget.

Ifølge Ekstra Bladet viser et dokument fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kaldet bagmandspolitiet, at svindlen foregik ved, at Britta Nielsen oprettede fiktive projekter og fiktive tilskudsmodtagere.

Dernæst rettede hun ifølge Ekstra Bladet beløbsmodtageren af de tilskudsbeløb, som blev ydet, hvorefter hun overførte resten af pengene til sig selv.

Til sidst gik hun ind og ændrede kontooplysningerne, så det korrekte kontonummer igen stod anført i Socialstyrelsens computersystem.

Kvinden blev på et pressemøde tirsdag omtalt som en betroet medarbejder af børne- og socialminister Mai Mercado (K), og hun har da også fået en fortjenstmedalje af Dronningen i februar 2017 for netop at have arbejdet 40 år i Socialstyrelsen.

Her ses Britta Nielsens hus i Hvidovre. Vis mere Her ses Britta Nielsens hus i Hvidovre.

B.T. var tirsdag eftermiddag forbi den mistænkte kvindes hus og kunne konstatere, at gardinerne var trukket for, og der var en lukket gitterport med pigge og alarmsystem.

Navnet på postkassen var streget ud. Ifølge en nabo var der lys i huset i sidste uge. Kvinden boede alene og holdt sig meget for sig selv, fortæller naboen.

Britta Nielsen blev 4. oktober i år erklæret personligt konkurs ved Sø- og Handelsretten med partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen som kurator. Af tinglysningen fremgår det også, at hendes gule hus på Hvidovrevej i Hvidovre er blevet beslaglagt.

Hvis Britta Nielsens datter eller andre familiemedlemmer har modtaget penge fra Britta Nielsen inden konkursen, vil de komme i kuratorens søgelys.

»Hvis man for eksempel kan se, at man 14 dage inden konkursen har overført et større beløb til et familiemedlem, vil man som udgangspunkt kunne bede om at få det tilbage til konkursen,« siger Boris Frederiksen, der ikke vil udtale sig om den konkrete sag endnu.

Navnet på den mistænktes postkasse er streget ud. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Navnet på den mistænktes postkasse er streget ud. Foto: Thomas Nørmark Krog