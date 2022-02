En vifte af Palmgren-biler er samlet foran Domkirken i Aarhus. Klokken 13.45 lyder de store kirkeklokker, og ud bæres en særlig blå kiste.

Kisten er Britt Kaiser Palmgrens. Hun blev dræbt 22. januar af sin mand.

Over hundrede mennesker følger efter kisten, inden de lægger en sidste rose og siger et sidste farvel til Britt Kaiser Palmgren.

Flere af de fremmødte må støtte sig til hinanden, og der lyder tydelig gråd, da bilen lukkes og kører afsted.

Både den store vifte af Palmgren-biler, der følger efter som et slør, og blomsterne, der ligger så langt øjet rækker i Domkirken, vidner om det særlige indtryk, Britt Palmgren gjorde på mange mennesker.

»Britt elskede at leve, og hun ville have været ydmyg over den store støtte som både hendes børn, familie og ikke mindst hendes virksomhed har fået,« skriver Palmgren Erhvervsrengøring, som Britt Kaiser Palmgren var direktør i, på Facebook.

»Vi siger også derfor kun midlertidigt farvel, og snarere på gensyn, til en livssjæl, der ikke kun har rørt mange, men også var elsket af lige så mange.«

Der var blomster så langt, øjet rækker, til bisættelsen af Britt Kaiser Palmgren. Vis mere Der var blomster så langt, øjet rækker, til bisættelsen af Britt Kaiser Palmgren.

Britt Kaiser Palmgreen blev 50 år gammel. Hun blev dræbt i Ebeltoft af flere knivstik fra hendes mand, som hun havde været sammen med i mere end 15 år.

»Britt kom herfra på en tragisk måske, men hendes liv har været alt andet end det, så lad os mindres hendes skønne væsen, hendes smittende grin og ikke mindste hendes store personlighed,« afslutter teamet bag Palmgren Erhvervsrengøring, inden de takker for den støtte, de har modtaget.

Britt Kaiser Palmgren efterlader sig ægteparrets fælles 14-årige datter, og to børn fra et tidligere forhold.