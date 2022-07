Lyt til artiklen

To forskningsgrupper er kommet med en dyster forudsigelse.

For efter en tid med nedlukninger på grund af coronapandemien forudser de nu, at der vil komme en stigning i dødsfald, som er relateret til et større alkoholforbrug. Det mener to forskningsgrupper fra Institute Alcohol Studies og University of Sheffield. Arbejdet er bestilt af de britiske sundhedsmyndigheder.

Det skriver BBC.

I bedste tilfælde kan der være 1.830 ekstra dødsfald, og i værste fald kan der være 25.000 ekstra dødsfald. Colin Angs, som ledede forskningen for University of Sheffield, forudser, at konsekvenserne vil mærkes langt ud i fremtiden.

»Disse tal fremhæver, at pandemiens indvirkning på vores drikkeadfærd sandsynligvis vil kaste en lang skygge over vores helbred og tegne et bekymrende billede på et tidspunkt, hvor sundhedstjenesterne allerede er under stort pres på grund af behandlingsefterslæb,« siger Colin Angus.

Resultaterne tyder på, at folk, som før drak i lette og moderater mængder, faktisk reducerede deres alkoholforbrug.

Helt anderledes ser det dog ud for dem, der drak mere end gennemsnittet. Deres alkoholforbrug tog nemlig yderligere til.

Sadie Boniface fra Alcohol Studies kalder på en handleplan efter at have udført undersøgelsen.

»Denne forskning bør fungere som et wakeupcall for at tage alkoholskader alvorligt som en del af genopretningsplanlægningen efter pandemien,« siger Sadie Boniface.