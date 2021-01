Det er svært at sammenligne dansk beregning af smitsomhed for britisk variant med studier fra Storbritannien.

Det er på det seneste fløjet rundt med tal for, hvor smitsom den britiske variant af coronavirus er, når man sammenligner med de gængse varianter, der har været i Danmark.

En del af forvirringen kan skyldes, at det et stykke hen ad vejen er æbler og pærer, der bliver sammenlignet.

Samtidig indgår der forskellige forudsætninger i de beregninger, der er lavet i henholdsvis Storbritannien og Danmark. Et afgørende spørgsmål er, hvor lang tid der går, fra en smittet person sender smitten videre til en anden.

I Storbritannien nævnte premierminister Boris Johnson i december, at varianten er 70 procent mere smitsom. Et lignende tal har været fremme fra universitetet Imperial College London.

De to tal dækker over væksten i smittetilfælde for den britiske variant over en uge. Det bliver sat i forhold til smittespredningen med de gængse varianter. Det er dog ikke et direkte mål for smitsomheden.

I denne uge har Statens Serum Institut så fremlagt en beregning, der viser, at det relative kontakttal for den britiske variant i forhold til de gængse varianter er 1,36 i Danmark.

Det kan oversættes til, at varianten har en øget smitsomhed på 36 procent.

Kontakttallet er tallet for, hvor mange person en smittet person selv smitter.

Der er dog stor usikkerhed for tallet, og det relative kontakttal for den britiske variant kan ifølge SSI spænde mellem 1,19 og 1,53. Og det kan endda også ligge uden for det spænd.

De 36 procent kunne umiddelbart synes en del lavere end de tal, der har været fremme tidligere. Men Camilla Holten Møller, der er overlæge hos Statens Serum Institut, advarer over for Berlingske mod at sammenligne tallene.

Hun forklarer til Berlingske, at studiet fra Imperial College London reelt viser en øget smitsomhed på mellem 34 og 54 procent.

Men heller ikke det tal kan direkte sammenlignes med det danske kontakttal.

Det skyldes, at kontakttallet i Danmark har som præmis, at der i gennemsnit går 4,7 dage, fra en smittet person sender smitten videre, mens Storbritannien regner med 6,5 dage.

- I virkeligheden så er de engelske estimater højere og kommer til at fremstå mere voldsomme end det, vi finder frem til i Danmark.

- Når vi finder frem til tallet 1,36, så handler det blandt andet om, at vi benytter en kortere generationstid i beregningerne. Det ville se anderledes ud, hvis vi regnede med 6,5 dage, som man gør i England, siger Camilla Holten Møller til Berlingske.

Hun vurderer, at man i øjeblikket ikke kan lægge sig fast på noget præcist tal for, hvor smitsom den britiske variant er.

SSI forventer at kunne blive klogere over den kommende tid, i takt med at der kommer mere data for smitten med den britiske variant.

/ritzau/