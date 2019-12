Den succesrige trio White Lies skal spille på Northside næste år. Flere danske stjerner er også på plakaten.

White Lies har begået flere store hits. Det er blandt andet sange som "Hold back your love", "Time to give" og "There goes our love again".

I 2020 spiller den britiske rock-trio koncert på den aarhusianske musikfestival Northside.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Tidligere på året udgav trioen deres femte album "Five", som også blev en fejring af tiårs udgivelsen af deres første album "To lose my life" fra 2009.

I begyndelsen af 2019 har White Lies været på Europa-turné med det nye album. Her spillede de også i Danmark - både en koncert i Aarhus og København.

White Lies kan opleves på Northside fredag den 5. juni 2020.

Ud over White Lies gæster den tidligere The Smiths-guitarist, Johnny Marr, Northside i 2020.

The Smiths gik i opløsning i 1987, men først i 2013 udgav Johnny Marr sit første soloalbum "The Messenger".

Flere danske navne er også tilføjet til musikplakaten for Northside 2020.

Det bliver blandt andet med den tidligere Ukendt Kunstner-vokalist Hans Philip, der i marts udgav sit første soloalbum "Forevigt" og popgruppen Folkeklubben, der står bag sangen "Fedterøv".

Også den 19-årige Clara, der blev kåret til "Årets nye danske navn" ved Danish Music Awards i 2019, skal spille på festivalen.

- White Lies er altid garant for et fantastisk show og er favoritter hos vores publikum. Johnny Marr er en legende.

- Også Hans Philip og Clara er noget af det stærkeste, en boblende dansk musikscene har leveret i lang tid, og det ser vi frem til, siger festivalchef Brian Nielsen.

Den svenske popstjerne Robyn blev i november offentliggjort som et af hovednavnene på festivalen.

Det resterende program for Northside 2020 vil blive offentliggjort løbende i de kommende måneder.

Det fulde program vil være offentliggjort i marts.

Northside 2020 finder sted i Ådalen ved Aarhus den 4. til 6. juni 2020.

/ritzau/