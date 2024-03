Festivalen Syd for solen afslører den britiske sanger Jorja Smith som fredagens hovednavn.

Det bliver med bløde og sprøde R&B-toner, at årets Syd for solen festivalgæster kan nyde deres fredag.

Britiske Jorja Smith gæster nemlig festivalen, der i år bliver afholdt i Valbyparken i København. R&B-stjernen er kendt for sange som "Blue Lights", "Slow Down" og "Nobody But You".

Det annoncerer Syd For solen i en pressemeddelelse.

Foruden Jorja Smith er også André 3000 på plakaten. Han er kendt fra den amerikanske duo Outkast, men udkom sidste år med et fløjtealbum. Det er også soloalbummet, som han tager med til sommerens festival.

Fredagen bliver dog også med et dansk twist, når kunstneren Guldimund træder op på scenen. Han vandt blandt andet Lytterhittet ved P3 Guld sidste år for sin sang "Det' kun vigtigt, hvad det er".

- Det bliver et slaraffenland for de nysgerrige musikelskere. Fredagsartisterne har det tilfælles, at de er eksperimenterende, nysgerrige og frygtløse i deres brud med normer og regler, uanset hvilken genre, de slår rødder i.

- Det bliver en dag, hvor vi udfordrer de kasser, vi ofte putter musikken i, lyder det fra Xenia Grigat, der er programansvarlig ved festivalen, i meddelelsen.

Mens der er popfusion på programmet fredag, byder festivalens første dag på overvejende elektronisk musik med dj'en Fred again.. blandt artisterne. Lørdagen er præget af rock med blandt andet Queens of the Stone Age som hovednavn.

Syd for solen blev lanceret for to år siden.

Håbet er, at det bliver en tilbagevendende tradition, lyder det.

I sommer var Bon Iver, The War On Drugs og Iggy Pop blandt de internationale på plakaten. Af danske artister kunne man blandt andre opleve Katinka Band, Brimheim og August Høyen.

Årets festival løber over tre dage med start torsdag den 8. august.

/ritzau/