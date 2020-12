To ugers tvungen selvisolation og to ture til testcenteret venter fremover danskere, der rejser til Israel.

Israel skærper indrejserestriktioner for rejsende, der kommer til landet fra Danmark.

Det sker, fordi en ny variant af coronavirus, der menes at være opstået i Storbritannien, er fundet i Danmark. Det skriver den israelske avis Haaretz.

Rejsende fra Danmark, Storbritannien og Sydafrika skal nu gå i to ugers selvisolation på et karantænehotel, når de ankommer.

I løbet af selvisolationen skal de desuden testes to gange.

Israels udmelding kommer i kølvandet på, at Italien, Holland og Belgien har indført et reelt indflyvningsforbud fra Storbritannien, hvor den nye coronavirusvariant for alvor er begyndt at sprede sig.

NRK skriver, at også Norges regering overvejer et indrejseforbud fra Storbritannien. En unavngiven kilde oplyser desuden til AFP, at også Tysklands regering overvejer det samme.

/ritzau/