Britiske erfaringer med brug af et kunstigt hormonpræparat, dexamethason, er godt nyt for behandlingen af coronapatienter.

Det siger professor i infektionssygdomme Jens Lundgren, efter at britiske forskere har kørt et forsøg med lægemidlet.

- Jeg synes virkelig, det er interessant. Vi har i lang tid diskuteret, om det ville være gavnlig for patienter at prøve at dæmpe deres immunreaktion over for infektionen. Det ser ud ud fra de engelske lægers udtalelser ud til at være tilfældet, siger han.

Opdateres...