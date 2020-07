Der er efterhånden flere ting, der kan pege i retning af, at den coronavirus, som hærger verden i disse dage, kan have været her meget længere end først antaget.

Det mener en forsker fra det velansete Oxford University i hvert fald.

Der er tale om Dr. Tom Jefferson fra universitetets afdeling kaldet Evidence-Based Medicine.

Han fortæller til den britiske avis Telegraph, at der er flere indikationer på, at coronavirus har været her i noget tid og først er blevet vækket for nyligt, da udbruddet tog sin fart.

»Vi bliver nødt til at studere oprindelsen af det her virus for at forstå, hvor det kom fra, og hvordan det muterer,« siger Dr. Jefferson.

» Jeg tror, at virus allerede var her, og med 'her' mener jeg over alt. Vi har måske at gøre med en virus, som har ligget i dvale og så er blevet aktiveret af miljø-skift,« siger han.

Han mener dermed ikke nødvendigvis, at coronavirus kommer fra Huanan Seafood Wholesale Market i storbyen Wuhan i Kina.

Dr. Jefferson peger blandt andet på, at spanske forskere tidligere har fortalt, at de har fundet coronavirus i affald fra sidste år.

Samtidig var der et krydstogtskib ved Falklandsøerne, hvor der ud af det blå blev fundet smittede med coronavirus helt tilbage i februar, selvom der ikke burde have været smittekilder.

»Der var et krydstogtskib, som sejlede fra South Georgia (ø i det sydlige Atlanterhav øst for Argentina, red.) til Buenos Aires, hvor passagererne blev screenet, og pludselig på dag otte, da de begyndte at sejle mod Weddellhavet (havområdet ved Antarktis, red.), fik de deres første tilfælde,« siger Dr. Jefferson.

Han foreslår selv, at forklaringen kan være, at coronavirus har været her hele tiden, men først er blevet vækket for nyligt.

»De har altid været her (virus, red.), og så får et eller andet dem til at komme til live. Måske at mennesker bor tættere sammen, miljøforhold, og det er det, vi bør kigge efter.«