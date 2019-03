De ansatte i den nordjyske restaurant Hirtshals Fiskehus har svært ved at få armene ned i disse dage.

Den britiske avis The Guardian har nemlig kåret restauranten som en af de ti bedste strand-restauranter i hele Europa.

'Der er intet som at spise friskfanget fisk med duften fra havet som ledersager', indleder The Guardian deres artikel, hvor avisens rejseskribenter har udvalgt deres favoritter.

Og blandt restauranter nær havet i Frankrig, Portugal og Spanien finder man Hirtshals Fiskehus.

'Om sommeren er der mange borde og en service-luge, hvor kunderne kan bestille en række af fisk og skalddyr, for det meste baseret om et smørrebrød - en åben sandwich. Retterne inkluderer en skaldyrsplatte, som er hummer, krabbeklør, rejer og muslinger serveret med hjemmelavet dressing, skiver af baguette og smør,' lyder det blandt andet i beskrivelsen af den nordjyske restaurant.

'Det er også værd at prøve den lokale favorit 'stjerneskud', en sandwich skabt til at markere Yuri Gagarins besøg i København i 1962, et år efter han blev den første mand i rummet.'

På Facebook har Hirtshals Fiskehus delt den gode nyhed med teksten:

'Nu er vi ikke dem som går og praler, meeeeen det bliver vi simpelhen bare nødt til at gøre nu. Vi kan overhovedet ikke få vores arme ned.'

Til TV 2 Nord fortæller indehaveren af restauranten, Louise Nielsen, at man er overvældet.

»Vi er jo helt oppe at køre. Vi er simpelthen så glade. Jeg blev kontaktet af en journalist fra The Guardian sidste søndag, som gerne ville have billeder til deres avis. Vi vidste ikke, de havde været forbi, så det kom fuldstændig som en overraskelse,« siger hun.

Med et glimt i øjet har hun fortalt de ansatte, at det dog nu gælder om at få armene ned, og ærmerne smøget op, da det kan være, restauranten får mere travlt i fremtiden.

Hirtshals Fiskehus har ifølge TV 2 Nord vinterlukket, men åbner igen den 28. marts.