Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Briterne standser forberedelser til aftaleløst brexit

Storbritannien stopper landets forberedelser på at forlade EU uden en aftale. Det fremgår af en mail til embedsværket fra et af de britiske ministerier, der har været involveret i de såkaldte 'no deal'-forberedelser. Det skriver Sky News.

Læs mere her

Theresa May. (Arkivfoto) Foto: HO Vis mere Theresa May. (Arkivfoto) Foto: HO

Tusindvis af forskere støtter op om unge klimaaktivister

Omkring 3200 fremtrædende internationale klimaforskere og andre videnskabsfolk opfordrer akademikere verden over til at bakke op om børn og unges klimaprotester. Det skriver Information.

Læs mere her

Kørselstjenesten Uber har kurs mod børsen i New York

Den amerikanske kørselstjeneste Uber søger om at blive optaget på børsen i New York. Det fremgår af dokumenter indgivet til det amerikanske børstilsyn torsdag.

Læs mere her

Uber er på vej på Børsen. (Arkivfoto) Foto: JOSH EDELSON Vis mere Uber er på vej på Børsen. (Arkivfoto) Foto: JOSH EDELSON

Støjramte naboer til kampfly er rystede og ønsker klarhed

Støjen fra de nye F-35-kampfly kommer til at ramme flere boliger end ventet. Beboerne nær Flyvestation Skrydstrup efterlyser svar på, hvordan de værst ramte bliver kompenseret.

Læs mere her

Beboerne nær Flyvestation Skrydstrup efterlyser svar på, hvordan de bliver kompenseret for støjen fra nye F-35-kampfly. (Arkivfoto - billedet viser altså ikke de omtalte fly) Foto: Henning Bagger Vis mere Beboerne nær Flyvestation Skrydstrup efterlyser svar på, hvordan de bliver kompenseret for støjen fra nye F-35-kampfly. (Arkivfoto - billedet viser altså ikke de omtalte fly) Foto: Henning Bagger

Israelsk månelanding slår fejl - rumfartøj er ødelagt

En israelsk rumsonde, der skulle være landet på Månen, blev ødelagt under landingen torsdag aften. Det oplyser det statsejede israelske selskab Aerospace Industries.

Læs mere her

FN opfordrer sudansk militær til demokratisk proces

FN opfordrer militæret i Sudan til at igangsætte en demokratisk magtoverdragelse. Det sker, efter at landets autokratiske præsident, Omar al-Bashir, torsdag blev afsat af militæret.

Læs mere her