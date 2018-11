Det har været en hæsblæsende uge for den 64-årige SOSU-hjælper Brita Hansen.

Først måtte hun afbestille maden og fortælle gæsterne, at de alligevel ikke skulle komme til hendes 40-årsjubilæum som kommunalt ansat i først Vojens Kommune, siden Haderslev Kommune på lørdag.

Kommunens embedsmænd ville nemlig ikke anerkende datoen for hendes jubilæum.

Mandag skiftede Haderslev Kommune så mening, og Brita Hansen må nu alligevel fejre sit jubilæum på lørdag den 1. december.

»De har ringet og sagt undskyld og fortalt, at de har lavet en fejl, så nu må jeg alligevel godt holde jubilæum på lørdag. Men det bliver desværre nok ikke det samme arrangement som før, da mange af mine gæster nu har andre planer,« siger Brita Hansen.

Det er ifølge hende flere måneder siden, at hun begyndte at tale om sit forestående jubilæum, men først i forrige uge gik det op for Haderslev Kommunes HR-afdeling, at deres informationer om Brita Hansens ansættelse ikke stemte overens med jubilæet.

Den 1. december 2003 blev Brita Hansens 25 års jubilæum fejret i Vojens Kommune med reception, taler og telegram fra det daværende byråd.

Det burde derfor passe, at Brita Hansen den 1. december 2018 kan fejre 40-års tjeneste først ved Vojens Kommune, der siden blev lagt sammen med Haderslev Kommune, men embedsmænd i Haderslev Kommunes HR-afdeling sagde pludselig, at der manglede dokumentation fra udvalgte perioder.

Ifølge kommunen skulle Brita Hansen først have 40-årsjubilæum den 1. marts 2020.

I begyndelsen af sidste uge meddelte kommunen derfor Brita Hansen, at hun måtte aflyse sin fest og vente på hendes “rigtige” jubilæum i foråret 2020, en udmelding som tog hårdt på 64-årige hjemmeplejer.

»Jeg har glædet mig rigtig længe til det jubilæum, fordi jeg skulle have en dejlig dag med mine kollegaer og familie. Jeg kunne egentlig have gået på efterløn for tre år siden, men valgte at blive lidt længere netop for at få jubilæet med.«

JydskeVestkysten bragte mandag historien om Brita Hansens aflyste jubilæum, og kort tid efter, artiklen var publiceret, valgte kommunen at ændre sin beslutning.

»Jeg tror, at det er på grund af artiklen. Jeg ved det ikke, men det føles lidt som om, at jeg har presset dem til at give mig lov til at holde mit jubilæum nu. Det føles ikke så rart.«

Direktør for Sundhed og Voksne i Haderslev Kommune, Rolf Dalsgaard Johansen fortæller, at der er sket en misforståelse:

‘Vi er rigtig kede af den her sag og især på Britas vegne. Der er sket en misforståelse, som skyldes, at tre kommuner i 2007 blev til én, og kommunerne havde forskellige måder at regne jubilæer ud på. Men når Brita har fejret sit 25 års jubilæum i Vojens, kan hun også fejre sit 40-årsjubilæum nu. Vi er som sagt meget kede af, at den her situation er opstået. Misforståelsen er nu rettet, og vi har talt med Brita, og der nu bliver nu fest alligevel,’ skriver Rolf Dalsgaard Johansen i et skriftligt svar.

Brita Hansen regner derfor med at afholde sin private fest på lørdag som planlagt:

»Jeg har fået lov til at genbestille maden, så nu må jeg bare krydse fingre for, at gæsterne stadig kan komme, men det er jo lidt en grotesk situation.«

Det var oprindeligt meningen, at Brita Hansen også skulle fejres ved en reception hos kommunen fredag, men der er nu blevet udskudt.

»Den formelle reception bliver først på fredag i næste uge, fordi der er en julefrokost på fredag. Det er jo en travl tid på året, så det er svært at klemme noget ind sådan her i sidste øjeblik.«