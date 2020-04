Det er med at bruge sin sunde fornuft og sit skarpe blik, hvis man i øjeblikket modtager en sms-besked fra Bring.

Pakkeleveringsfirmaet bliver nemlig i øjeblikket udnyttet af svindlere, der udgiver sig for at være dem.

Det skriver Bring i en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at der i de falske beskeder står, at den pågældende vare ikke kan leveres på grund af for lav porto.

'Dette er en falsk sms!', lyder advarslen fra Bring.

Eksempel på falsk sms. Vis mere Eksempel på falsk sms.

Virksomheden opfordrer alle til at være 'kritiske og omhyggeligt kontrollere, hvem afsenderen er'.

Og det sidste kan umiddelbart godt være en udfordring, da det er en yderst professionel og vellignende hjemmeside, man kommer ind på, hvis man trykker på linket.

Hjemmesiden ligner på opsigtsvækkende vis Brings hjemmeside.

Derudover er det 'kun' 20 kroner, der kræves i porto, hvilke potentielt kan få mange til at falde i fælden.

Sådan ser den falske hjemmeside ud. Vis mere Sådan ser den falske hjemmeside ud.

'SMS'en er en såkaldt phishing/smishing SMS, der har til formål at lokke oplysninger ud af modtageren,' skriver Bring i deres pressemeddelelse og fortsætter:

'SMS'en er sendt til tilfældige personer, hvor afsender angiver sig for at være fra Bring. SMS’en er ikke sendt fra vores eller tredjeparts IT system, vi har derfor ikke videregivet oplysninger, men der er tale om et tilfælde.'

Bring opfordrer desuden alle til at slette sms'en, så man ikke trykker på linket.

Såfremt man har trykket på linket - og måske endda opgivet sine kontooplysninger - skal man kontakte sin bank hurtigst muligt.