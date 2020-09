Husker du 50-årige Brian Larsen fra Løsning?

B.T. beskrev i december i fjor, hvordan Brian Larsen, der som 28-årig fik en alvorlig arbejdsskade i skulderen med følgeskader i begge hænder, under et møde på Hedensted Kommunes jobcenter blev bedt om fysisk at vise, hvordan han tørrer sig bagi.

Underforstået at det jo kunne være, at hans hænder ikke havde det så dårligt, som han gav udtryk for.

Ydmygelsen slog ham helt ud.

Og borgmesteren i Hedensted, Kasper Glyngø (S), undskyldte efterfølgende her i spalterne for den kommunale virksomhedskonsulents overtrædelse af Brian Larsens intimsfære.

Nu har Brian Larsen været til et nyt møde hos Hedensted Kommune.

Her skulle der tages stilling til, om han enten skal fortsætte i det ressourceforløb, han har været i de seneste år, om han vurderes til at kunne klare et flexjob, eller om han skal indstilles til førtidspension.

Efter en lang årrække ud og ind af det kommunale system havde han håbet på det sidste.

For jobafklaringen og ressourceforløbet, som blandt andet har bestået i, at han i nogle timer om ugen har skullet vise, at han kan putte møtrikker ned gennem et hul og klistre mærkater på en kasse, mener han ikke har meget med et rigtigt arbejde at gøre.

Resultatet af mødet, der blev holdt mandag eftermiddag: Brian Larsens ressourceforløb bliver forlænget i yderligere tre år.

Her skal han blandt andet kontakte en smerteklinik og blive udredt. Og opsøge en psykiater.

»De siger, det kan være mit hoved, den nu er gal med. At jeg måske har fået PTSD på grund af alt det her,« siger en dybt frustreret Brian Larsen til B.T.

»Jeg er på vej ned i et sort hul. Det er grotesk, hvordan tingene foregår. Hvis jeg ikke selv var en del af det, ville jeg simpelthen ikke tro på det, hvis andre fortalte mig om det. Jeg føler, det er ydmygelse på ydmygelse, når man er i sådan et system. Hvis man er så uheldig at få en arbejdsskade eller er handicappet, er man virkelig på den i dagens Danmark,« siger Brian Larsen, som mistænker kommunen for at 'kassetænke', når den nu fastholder ham i et ressourceforløb.

B.T. har kontaktet Hedensted Kommune for at foreholde Brian Larsens kritik og udlægning af hans årelange sagsforløb.

Hans Christian Knudsen, beskæftigelseschef og leder af Jobcenter Hedensted, understreger, at han ikke kan udtale sig om den konkrete sag.

På det generelle plan siger han:

»I sager, der har været i systemet i en årrække, kan en borger have været på flere former for ydelser i løbet af perioden. Hvis man eksempelvis er i et ressourceforløb, så er det, fordi vi har en tro på, at arbejdsevnen kan udvikles, så man som minimum er i stand til at klare et flexjob.«

»Der er så en hel masse greb, man kan tage fat i. Det kan for eksempel være i form af træning i et sundhedscenter, afprøvning i praktik i en virksomhed eller noget tredje, alt afhængig af den enkeltes situation,« siger Hans Christian Knudsen.

Han påpeger, at refusionsreglerne mellem staten og kommunerne er de samme, uanset om en borger er i et ressourceforløb eller på førtidspension.

Derfor er der ikke et eventuelt økonomisk incitament til at foretrække det ene frem for det andet, forklarer beskæftigelseschefen.

Brian Larsens arbejdsskade skete i 1998, da han på sit job som lagermand på en virksomhed i Vejle fik en 20 kilo tung blok frossen McDonald's-bøfkød ned over sig fra flere meters højde.

Han kom alvorligt til skade med højre skulder og blev erklæret 35 procent invalid.

Efter skulderoperationen blev han, formentlig som en følgeskade, ramt af en blodprop i højre hånd og opereret for det ad to omgange.

Og da han af samme grund gennem lang tid kun var i stand til at bruge sin venstre hånd, fik han en overbelastningsskade og har siden da i de fleste af sine vågne timer anvendt en skinne på begge hænder.

Brian Larsen er oprindelig uddannet i reservedelsbranchen, men har efter sin arbejdsskade fået revalidering og har uddannet sig til pædagog.

Et job, som han siden han dimitterede fra seminariet i 2010 dog kun har været i stand til at passe i ganske kort tid på grund af smerter i hænderne. Brian Larsen siger:

»Jeg havde håbet på at få tildelt førtidspension, så det her groteske forløb kan stoppe. Jeg føler jo ikke, tingene bliver bedre, og der er nu gået 22 år, siden jeg kom til skade. Med et nyt ressourceforløb på tre år oveni kommer vi op på 25 år. Så kan jeg holde ufrivilligt sølvbryllup med Hedensted Kommune.«