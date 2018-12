Et nyt helleanlæg nær Silkeborg har ført til mindst to bekræftede uheld samt en række tilfælde, hvor det ifølge personerne bag rattet har været tæt på at gå galt.

Men kommunen mener ikke, at der er noget galt med helleanlægget, og derfor må 47-årige Brian Pedersen kigge langt efter erstatning for sin totalskadede bil.

»Kommunen eller entreprenøren, der har lavet det, bør dække de skader, der er sket. Jeg vil være tilfreds, hvis jeg får dækket de omkostning, jeg har. Det vil være mest fair,« siger han.

Brian Pedersen fortæller, at han 30. november bragede ind i helleanlægget efter mørkets frembrud, fordi han opdagede det alt for sent grundet - ifølge ham - ringe skiltning.

Det nye helleanlæg står i Hårup ved Danfoss sydøst for Silkeborg.

»Jeg skulle køre en kammerat hjem. Det er en lille tur på fem kilometer. Lige pludselig råber hans ‘brems!’.«

»Jeg har kørt der i dagslys, men ved at det var bælgravende mørkt, opdagede jeg ikke noget, før det var for sent,« siger han.

Den ødelagte Ford Focus til en anslået værdi på 16.000 kroner blev kørt til Per B Biler i Silkeborg.

Her måtte værkfører for skadeafdelingen, Peder Boldsen, gnide sig en ekstra gang i øjnene, da han mødte mandag morgen efter ulykken fredagen forinden.

Brian Pedersens Ford Focus er totalskadet som følge af påkørslen af helleanlægget.

»Da jeg mødte ind og så to biler holde ved siden af hinanden med helt samme skader, tænkte jeg, at det var usædvanligt. Det har vi ikke prøvet før,« siger Peder Boldsen, der har 40 års erfaring med skadede biler.

»Hjulene og undervognen er medtaget. Fælgene er helt sekskantede i stedet for runde. Det gælder for begge biler. Chassiset er ok, men styretøjet har slået sig og er blevet skævt,« siger han om skaderne.

På den lokale Facebook-side Linå Nyt beretter en række borgere om problemer med helleanlægget, der har været under opførelse siden oktober.

'Jeg har været ved at påkøre selv samme anlæg, da der ingen afmærkning er, og at dens placering gør, at man ikke kan se anlægget fra Aarhus-siden. Det forsvinder i belysningen fra lysfyret inde i Hårup, som står nede i et hul,' skriver en.



‘Jeg tænkte godt på, at det let kunne ende galt. Opdagede det selv i sidste øjeblik da jeg kom fra Silkeborg mod Linå. Jeg synes, det er noget forbandet svineri, for nej der var sgu ikke skiltet, som der skal være,’ skriver en anden.

Ifølge vejingeniør i Silkeborg Kommune, Janita Vijayakanthan, er anlægget opført efter forskrifterne.

Der er skiltet med vejarbejde og skiltet med nedsat hastighed, og det er således synligt, at man skal tilpasse hastigheden efter forholdene, lyder det.

“Vi har ikke haft henvendelser eller klager før nu. Helleanlægget fremstår som ethvert andet helleanlæg, der findes på vores veje.”

Hvorfor har kommunen efter ulykken været ude for at markere anlægget med blink og optegning af vejstriber, hvis anlægget er vurderet godkendt til at starte med?

»Da vi fik besked om et uheld, sendte vi samme dag en vejmand ud for at se på forholdene. Skiltningen af vejarbejdet og hastighedsnedsættelsen er, som det skal være. På de billeder, Brian Pedersen selv har taget efter uheldet, kan man både se de røde advarselstavler ved vejarbejdet og den blå vejtavle, der viser, at man skal køre højre om hellen.«