Han er blevet afvist af dørmænd i byen, og han er blevet fyret fra sit job. Alene fordi, han er søn af den tidligere rocker Brian Sandberg.

I en ny bog med titlen 'Søn af Sandberg' fortæller 19-årige Oliver Louai nu, hvordan det var at blive født ind i verden med Hells Angels, Bandidos og bandekrig.

Men selvom han voksede op der, er det ikke en verden, han ønsker at blive en del af. Det fortæller han til Sjællanske.

»Jeg har for længst besluttet mig for, at jeg ikke vil tage den vej og risikere at komme i fængsel. Jeg har aldrig haft en interesse for det miljø. Det er der bare mange, der ikke tror på,« siger Oliver Louai, der har taget moderens efternavn til sig.

ARKIVFOTO af Oliver Louai sammen med faderen Brian Sandberg, efter han er blevet opereret for modermærkekræft. Foto: Bax Lindhardt Vis mere ARKIVFOTO af Oliver Louai sammen med faderen Brian Sandberg, efter han er blevet opereret for modermærkekræft. Foto: Bax Lindhardt

Til Sjællandske fortæller han, at han i sommer fik sin studenterhue, at planen er at tage en finansøkonom-uddannelse, og at han lige nu tjener penge som skraldemand - et erhverv, som hans far også har haft, efter han tilbage i 2015 blev ekskluderet fra rockergruppen Bandidos.

Brian Sandberg selv har også i sin bog 'Exit Hells Angels' fra 2013 fortalt, at det har haft store konsekvenser for sønnen, at han havde en far, der var fremtrædende rockermedlem.

I bogen blev det blandt andet beskrevet, at mens Brian Sandberg sad fængslet fra 2010 til 2012 for blandt andet at have beordret to drabsforsøg, så måtte sønnen ikke lege med de andre børn på skolen på Frederiksberg, da forældrene til klassekammeraterne var bange for at lade deres børn være sammen med ham.

Til Sjællandske forklarer Oliver Louai, at folk generelt har mange fordomme om ham og ser ham som en person, der er som Brian Sandberg. Han understreger dog, at det ikke forholder sig sådan, og han mener, at fordommen er urimelig.

Bogen 'Søn af Sandberg' udkommer den 3. oktober.