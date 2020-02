Måleren på spinningcyklen viste, at Brian var nået op i det røde felt. Hans puls galoperede over 100, men hans tanker var alligevel et helt andet sted.

»'Hvad skal jeg have at spise om lidt?'. Det var det eneste, som fyldte i mit hoved.«

I det øjeblik vidste 59-årige Brian Stausholm, at hans problem med mad var alvorligt. Han blev decideret bange.

I dag - tre år senere - kan han ikke komme op på den samme cykel mere. Mad fylder heller ikke mindre. Kun mere.

Han kan til aftensmad spise et halvt kilo pomfritter, en hel pakke medister og derefter skylde det ned med en af de ti dåsesodavand, som han drikker om dagen.

Senere kan han tømme en stor pose matadormix, og om natten står han ofte op og smører sig to stykker franskbrød med ost.

»Hvor andre ville stoppe med at spise, fordi de er mætte, der bliver jeg ved. Jeg bliver oppustet ligesom mange gør juleaften. For mig er det bare hele året rundt.«

De store mængder mad tilfredsstiller ham, men gør ham ikke glad. Er han ked af det, og det er Brian ofte, så spiser han mere.

Brian Stausholm lider af en spiseforstyrrelse- svær overspisning. Han prøver at få hjælp fra Roskilde Kommune, men de lytter ikke og nu er han bange for at dø inden for få år hvis der ikke sker noget. Brian bliver let forpustet og må ofte sætte sig eller holde pauser for at få vejret.

Det er blevet en daglig kamp, som styrer hans liv, og det er han smertefuldt opmærksom på, fordi han langsomt spiser sig selv ihjel.

»Når du ser en tallerken med mad og tænker, at den er stor, så ser jeg den som lille,« fortæller Brian.

»Jeg væmmes ved mig selv, når jeg spiser for meget, men jeg kan ikke styre mine tvangstanker.«

Det giver Brian Stausholm dårlig samvittighed. Han ved, at det er forkert at spise så meget, men man siger ikke bare stop, når man er syg, som han er.

Jeg er bange for at dø på grund af min vægt. Brian Stausholm

TIP OS: Lider du af tvangsoverspisning? Så hører B.T. gerne fra dig på matu@bt.dk.

Man får heller ikke bare den nødvendige behandling, selvom det er livstruende, og derfor må Brian leve med skammen over sin vægt og madvaner hver eneste dag.

»Jeg går ikke ud og spiser. Jeg kan ikke komme ind til bordet med min mave, og jeg kan ikke lide, at andre glor på mig, når jeg spiser.«

Af samme grund handler han ind tidligt om morgenen, når butikkerne åbner, fordi der er færrest kunder på det tidspunkt.

Brian Stausholm lider af en spiseforstyrrelse- svær overspisning. Han prøver at få hjælp fra Roskilde Kommune, men de lytter ikke og nu er han bange for at dø inden for få år hvis der ikke sker noget. Brian køber altid ind lige når butikken åbner, for så er der ikke så mange der kigger på ham. Her køber han sodavand, som han drikker mere end 10 af om dagen.

Hans største ønske er at kunne stoppe med at spise. Det hører han også mange sige, han bare skal gøre, men det er ikke så nemt.

Forklaringen er, at Brian ligesom mange tusinde andre danskere lider af tvangsoverspisning, som er den mest hyppige, men mindst kendte spiseforstyrrelse.

Hvad er tvangsoverspisning? Tvangsoverspisning er en spiseforstyrrelse og den mest udbredte i Danmark. Det anslås, at mellem 40.000-50.000 danskere har sygdommen med et overtal af kvinder. Tvangsoverspisning bliver først en officiel diagnose i 2022, og indtil da har han ikke ret til behandling. Den findes i mild, moderat og svær/ekstrem grad. Brian har den sidste og mest alvorlige diagnose. Lidelsen går ofte under navnet 'binge eating disorder' (BED). Tvangsoverspisning betyder, at personen oplever tab af kontrol i forhold til sine følelser og adfærd. Man kan ikke bare 'tage sig sammen' og stoppe med at spise. Man spiser sig ofte ubehagelig mæt og spiser uden at være sulten. Personer med den pyskiske sygdom lider ofte med stor skamfølelse og væmmelse over sig selv. Det er for mange en flugt fra negative og ubehagelige følelser eller en måde at få fred og et 'helle' fra det hele. Ligesom med anoreksi og bulimi lider personer med tvangsoverspisning af lavt selvværd. Mange med BED har i flere år kæmpet med deres overvægt og følelser uden hjælp, fordi det ofte er en overset lidelse. Det har indtil videre kun i meget begrænset omfang været muligt at få behandling for BED i Danmark. I 2019 blev der med satspuljemidler oprettet behandling, men kun for nogle typer af lidelsen og med lange ventelister. BED kan på nuværende tidspunkt ikke behandles med medicin. KILDE: Klinik for spiseforstyrrelser, Psykiatrifonden.

Han kæmper kort fortalt med den psykiske sygdom, binge eating disorder (BED), der ligesom anoreksi udsætter ham for tvangshandlinger og kontroltab i forhold til mad. Konsekvensen af spiseforstyrrelsen er ikke bare, at Brian vejer 177 kg og har mørke tanker på grund af sin situation.

Den er, at han formentlig dør af det, fordi han ikke kan få den nødvendige hjælp i Region Sjælland og Roskilde Kommune, hvor han bor.

Dør uden hjælp

Tilbage på spinningcyklen for fire år siden vidste Brian, at noget var galt. Han havde gradvist taget mere på i flere år, men nu var det alvorligt.

Han havde allerede nær mistet livet to gange på grund af ti blodpropper på lungerne og en tarmkomplikation. Alligevel fortsatte kiloene den forkerte vej.

En screening afslørede, at Brian Stausholm havde en svær grad af spiseforstyrrelsen, og det gjorde ham faktisk glad.

»Det bekræftede mig i, at det ikke bare var mig, som den var gal med, fordi jeg ikke kunne stoppe med at spise.«

Brian Stausholm lider af en spiseforstyrrelse- svær overspisning. Han prøver at få hjælp fra Roskilde Kommune, men de lytter ikke og nu er han bange for at dø inden for få år hvis der ikke sker noget. Brian køber altid ind lige når butikken åbner, for så er der ikke så mange der kigger på ham. Brians store sodavandsforbrug betyder også at han ofte må forbi flaskeautomaten med en sæk fuld af tomme dåser og flasker.

»Det er bedre at være syg, end at gå og tro, at man bare skal tage sig sammen.«

Lettelsen blev dog hurtigt erstattet med frygt. Selvom Brian nu vidste, at han fejlede noget, så var beskeden, at man ikke havde en behandling for svær BED.

Hvis man har lider af svær tvangsoverspisning, så har man ikke mange muligheder. Det er tilfældigt, hvad du kan få af behandling, alt efter hvor du bor.« Sabine Klinker, vicedirektør i LMS.

Samtidig fik han det gradvist kun værre. På trods af at han dagligt gik til spinning og styrketrænede, så viste vægten flere og flere kilo.

Brian har i årenes løb brugt mere end 30.000 kroner på diætister og er med jævne mellemrum på forbrændingskure, hvor han udelukkende lever af kålsuppe. Han spiser flere grøntsager og forsøger at leve sundt. Han styrketræner stadig dagligt, og i nogle perioder går hans vægt også ned, men den går også hurtigt den anden vej igen.

»I dag kan jeg ikke komme op på cyklen mere. Jeg får derfor ikke konditionstrænet, som jeg gerne vil.«

»Min krop er nedslidt af de mange kilo, som jeg har båret rundt på i alle årene. Jeg er bange for at dø på grund af min vægt.«

Brian er i dag på nippet til at have type 2-diabetes, hvor man skal kunne kontrollere sin vægt og kost, hvilket gør det til en livsfarlig cocktail for ham.

Det samme mener hans læge, som kalder det 'essentielt', at han modtager hjælp til at behandle sin BED-tilstand.

Symptomer på tvangsoverspisning Overspisningerne skal være forbundet med tre eller flere af følgende symptomer: Du spiser hurtigere end normalt.

Du spiser, indtil du føler dig ubehageligt mæt.

Du spiser store mængder mad, selvom du ikke er fysisk sulten.

Du spiser alene, fordi du skammer dig over, hvor meget du spiser.

Du føler væmmelse, tristhed eller skyld efter overspisningerne. KILDE: Videnskab.dk

På Kildehøj Videns-Rehabiliteringscenter, som er specialiseret i at behandle spiseforstyrrelser, er ekspert og centerleder Rachel Santini endnu mere kontant.

»Hvis ikke han får hjælp, så dør han af følgevirkningerne,« siger hun.

Det er dog ikke en mulighed, som Brian vil acceptere.

»Min tvangsoverspisning skal ikke vinde,« siger han.

Brians kamp

Det korte af det lange er, at Brian Stausholm og andre danskere med samme spiseforstyrrelse er fanget i et ingenmandsland.

På den ene side står sundhedssystemet, som ikke har en fastlagt behandling til personer med svær tvangsoverspisning endnu.

Enkelte regioner tilbyder terapeutiske behandlingsforløb, men det er ikke tilfældet med Region Sjælland, hvor Brian bor.

Brian Stausholm lider af en spiseforstyrrelse- svær overspisning. Han prøver at få hjælp fra Roskilde Kommune, men de lytter ikke og nu er han bange for at dø inden for få år hvis der ikke sker noget.

På den anden side står kommunen, som kun vil hjælpe ham med at klare hverdagen.

Det betyder, at der ingen behandling er at hente for Brian, selvom han lider af en livstruende psykisk sygdom, hvilket Sjællandske Medier flere gange har sat fokus på.

Sammen med patientforeningen for patienter med spiseforstyrrelser, Spis For Livet, har han som nødløsning forsøgt at få kommunen til at godkende rehabilitering på Kildehøj Videns-Rehabiliteringscenter, som er eksperter på området.

Roskilde Kommune oplyser over for B.T., at de har ansvar for at give deres borgere den fornødne hjælp til at komme tibage til livet.

I 2022 er jeg ikke sikker på, at jeg lever mere. Brian Stausholm

De mener dog, at det centeret tilbyder 'kan have karakter af behandling', og derfor har de givet ham et afslag, som Ankestyrelsen fastholder.

Kommunen har nemlig ikke pligt til at behandle sine borgere. Det ansvar har regionerne, oplyser Roskilde Kommune, men der tilbyder man endnu ikke en behandling for patienter som Brian. B.T. er dog bekendt med, at mindst to andre kommuner i landet tidligere skulle have hjulpet deres borgere med svær BED med et ophold på Kildehøj som en alternativ løsning på den knude.

Det er derfor et spørgsmål om, hvordan den enkelte kommune tolker serviceloven og deres forpligtelse til at hjælpe en borger.

»'Du kan bare dø'. Det er den melding, jeg føler, at jeg får,« siger Brian Stausholm, der føler sig svigtet af både regionen og kommunen.

Brian Stausholm lider af en spiseforstyrrelse- svær overspisning. Han prøver at få hjælp fra Roskilde Kommune, men de lytter ikke og nu er han bange for at dø inden for få år hvis der ikke sker noget. Brian bliver let forpustet og må ofte sætte sig eller holde pauser for at få vejret.

»Jeg er ulykkelig over at bo i en kommune, hvor de har så lidt empati og omsorg for dem, der har det svært.«

Roskilde Kommune fastholder, at har de tilbudt hjælp til Brian i form af et botilbud med socialpædagogisk støtte. Her medfølger dog ingen terapi.

Han har derfor takket nej til tilbuddet, fordi han mener, at han ikke får det bedre uden terapi til at behandle sin lidelse. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade vurderer også, at der skal være terapi og læger inde over for at hjælpe. Det kan Brian bare ikke få.

Vicedirektør Sabine Klinker kalder helt generelt situationen for de svære tilfælde af BED for 'rigtig kritisk', fordi mange bliver afvist i psykiatrien.

»Hvis man lider af svær tvangsoverspisning, så har man ikke mange muligheder. Det er tilfældigt, hvad du kan få af behandling, alt efter hvor du bor,« siger hun.

Det er i sidste ende sundhedssektoren og dermed regionerne, som skal tilbyde behandling til patienter med svær BED. Lidelsen er i 2019 accepteret som diagnose, men retten til behandling bliver først implementeret i 2022. Det er dog en ringe trøst for Brian.

»I 2022 er jeg ikke sikker på, at jeg lever mere.«

Brian Stausholm har igen sin sag med kommunen til vurdering i Ankestyrelsen. Han venter svar til marts, hvilket han ser som sin sidste udvej for at få den hjælp, som han behøver.