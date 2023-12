Mange danskere har mærket konsekvenserne af stormen Pia.

Det er ikke mindst tilfældet for komikeren Brian Mørk, der fredag vågnede op til et noget usædvanligt syn.

»Vi vågnede op til en have, der lignede en mangrovesump i Florida. Vandet stod helt op til mit soveværelse,« siger han.

Brian Mørk bor ved kysten i Kalundborg, og selvom han godt vidste, at stormen ville ramme hårdt, havde han alligevel ikke forventet en oversvømmet have.

Komikerens have er hårdt ramt efter stormen. Foto: Privat Vis mere Komikerens have er hårdt ramt efter stormen. Foto: Privat

»Jeg tænkte, at de 400 meter, jeg bor fra vandet ville være nok til, at vi var sikre,« lyder det.

Den store mængde vand skyldes åen i komikerens have, som der blev pumpet mere vand ud i end nogensinde før, forklarer han.

Dog var det ikke kun vandet, som Brian Mørk frygtede ved stormen.

»Af frygt for, hvad stormen ville gøre ved mine træer, ventede jeg med at gå i seng til mellem 4 og 5 i nat,« siger han og fortsætter:

»Et par træer har lagt sig lidt ned under stormen, men på grund af vandet har det ikke været muligt at komme ned i haven, og se om skaderne er større. Der skal jeg bruge en kajak eller lignende.«

Brian Mørk er ikke den eneste dansker, der er vågnet op til våde tilstande efter uvejret.

Ved Halkær Mølle i Nibe, venter 60-årige Roar Ravnsrede på, at naturens kræfter aftager, så han kan få et overblik over de skader, som de høje vandstande har forårsaget.

Møllen, hvor han bor, er nemlig også ramt af voldsomme oversvømmelser.

