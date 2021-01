Søndag 15. marts 2020 begyndte 52-årige Brian Tholstrup Nybo at få det skidt.

Musklerne var ømme, feberen høj og trætheden altoverskyggende.

Sådan fortsatte det i en lille uge, før Brians tilstand pludselig blev forværret med vejrtrækningsproblemer og en temperatur på over 40 grader.

Og søndag – én uge efter de første symptomer – var den så gal, at Brian måtte indlægges på Aalborg Universitetshospital.

»Jeg troede først, at det bare var influenza, men lægerne fik ret hurtigt konstateret, at jeg var positiv for corona,« siger Brian Tholstrup Nybo i dag.

Men hvis du tror, at Brian blot skulle indlægges et par dage med sporadisk opsyn fra lægerne, tager du helt fejl.

For allerede to dage efter – den 24. marts – blev den 52-årige mand indlagt på det nordjyske hospitals intensivafdeling.

Dér blev Brian lagt i kunstigt koma, og først 12 dage efter kunne lægerne igen vække den slagne mand.

Da han vågnede igen, havde han tabt sig 12 kilo og var så svag i kroppen, at han ikke kunne gå.

Og det var endnu værre, da han talte med lægerne.

»Jeg fik at vide, at man to gange havde frygtet, at jeg skulle dø. Min krop kæmpede mod virussen, men var tæt på at give op,« fortæller Brian.

Beskeden satte tingene i perspektiv for den nu 53-årige mand.

Han var kun 52 år og har altid været ganske aktiv i forhold til at røre sig og dyrke sport, så det hårde sygdomsforløb kom som et lyn fra en klar himmel.

»Jeg har aldrig oplevet en sygdom så hårdt, som jeg oplevede corona. Det var meget voldsomt,« siger Brian.

Netop derfor har han også den seneste tid gået og tænkt på én ting, som han gerne ville sige til danskerne, hvis han fik muligheden.

Og det får han altså nu.

»Det kan godt være, at der er mange, som føler corona som en lille forkølelse, men se på mig. Det kan gå ud over alle, og jeg var tæt på at dø,« siger nordjyden og fortsætter:

»Vi har et fælles ansvar. Se rundt omkring i verden på, hvad der sker. Hvis ikke vi alle respekterer restriktioner og gør vores bedste, så ender det også i kaos her.«

Tiden efter sygdomsforløbet har været én lang og sej kamp.

Som så mange andre kæmpede han efterfølgende med smags- og lugtesansen, men efter 12 dage i koma er der også andre ting, man skal træne op igen.

Brian føler sig stadig trættere end normalt, og korttidshukommelsen er også blevet dårligere efter tiden i kunstigt koma.

Så når han færdes i offentligheden og ser andre danskeres adfærd, kan han til tider bliver frustreret.

»For mig er det tydeligt, at folk ikke holder samme afstand i det offentlige rum, og det er virkelig synd, for man kan sagtens bære smitten uden at vide det. Vi kan ikke slække nu,« siger Brian og fortsætter:

»Vi skal tænke på hinanden, og som mit forløb viser, så kan man ikke vide, hvor hårdt man bliver ramt af corona. Vi skal stå sammen og tage ansvaret på os for sammen at komme igennem det her.«