Fredag formiddag var Brian Christensen i gang med at bygge en sengegavl, da rundsaven fik fat i to af hans fingre.

Han var alene. Ingen naboer var hjemme. Kun hunden. Så efter at have slynget et håndklæde om hånden greb han fat i sin mobil og ringede 112.

Første opkald klokken 10.44 gik ikke igennem. Heller ikke det næste. Eller næste. Eller næste. Eller næste. Eller næste.

Først i syvende forsøg – efter også at have forsøgt at tænde og slukke mobilen – gik han svagt igennem til alarmcentralen.

Først syvende gang kom Brian igennem. Han forsøgte i desperation også at ringe 114 (til politiet). Foto: Privatfoto

»De havde svært ved at høre, hvad jeg sagde, og de forsøgte at ringe mig op, men kunne heller ikke komme igennem. Så til sidst sendte de bare en ambulance,« siger Brian Christensen, der sidenhen har delt sin historie med TV 2 Nord.

Klokken 11.22 nåede ambulancen frem, og Brian Christensen blev kørt til Aalborg Sygehus.

»Jeg har før prøvet at skære mig med en hobbykniv, hvor jeg besvimede, fordi jeg ikke har det så godt med blod. Så derfor turde jeg ikke bare selv sætte mig bag rattet,« siger han.

Og da der ikke var andre, der kunne køre ham, var han nødt til at få fat i en ambulance.

»Det var jo ikke som sådan livstruende, men det kunne være katastrofalt, hvis det var sket for ældre mennesker eller en person, som var mere alvorlig syg,« siger han.

For det er ikke bare Brian Christensen, der ikke kan ringe fra sit hjem.

Selv om han kun bor cirka 16 km i fugleflugt fra Aalborg, og der så sent som i december sidste år blev bygget en spritny mobilmast bare 50 meter fra hans hjem, er det normal kendt, at borgerne i landsbyen Gjøl i Nordjylland ikke har mobildækning.

I en lokal Facebook-gruppe for Gjøl fortæller én, hvordan hun som hjemmesygeplejerske også kører i områder helt uden dækning, hvor hun har været afhængig af de ældre borgeres fastnet for at få fat i lægehjælp.

En mor med tre børn fortæller, hvordan hun konstant bliver smidt af telefonkøen, hvis hun eksempelvis prøver at komme igennem til vagtlægen.

Da Brian Christensen selv flyttede til Gjøl fra Trekantområdet, blev telefonen da også pludselig meget stille. Der var kun ét spot ude i haven, hvor han lige akkurat kunne opnå forbindelse.

Derfor skiftede han til et mobilselskab, hvor han kunne ringe op over wifi. Men lige i fredags virkede den løsning altså heller ikke.

Som 47-årig overvejer han derfor, om han er nødt til at flytte et andet sted hen.

»Jeg har jo en alder, hvor der godt kan begynde at komme nogle ting. Havde det nu været en blodprop,« siger han uden at færdiggøre det scenarie og konstaterer i stedet:

»Det er ikke særlig betryggende.«

Borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Morten Christen Gade (V), er enig i, at det er vigtigt at få gjort noget ved de steder i landet, hvor der endnu ikke er mobildækning.

»Både af hensyn til, når vi ser et akut uheld som i det her tilfælde, men det er også vigtigt i forhold til for eksempel at kunne tilbyde telemedicin og borgernes generelle liv,« siger han.

Derfor har kommunen blandt andet været med til at sikre, at der i december 2019 blev sat en en mobilmast op i Gjøl.

»Vi havde en klar forventning om, at operatøren (TDC, red.) ville sætte deres sendere på masten, så man allerede i starten af 2020 kunne snakke i telefon fra Gjøl,« siger han.

Men TDC sprang fra, og lige nu arbejder kommunen ifølge borgmesteren på at få TDC eller en anden operatør til at sikre dækningen.

Senest i 2021 er det dog et lovkrav, at operatørerne skal have sikret mobildækning i Gjøl og andre udpegede områder. Så der skulle problemet ifølge borgmesteren aller senest været løst.

TDC Net skriver i et svar til B.T., at de rigtigt nok havde meldt deres interesse omkring en ny masteposition i Gjøl, men at de sidenhen har trukket sig, da den valgte placering var utilstrækkelig.

»Dette tilkendegav vi over for både Jammerbugt Kommune og KPR (mastevirksomheden, red.) i overensstemmelse med gældende processer og regler på området. Kommunen nåede efterfølgende frem til samme konklusion, at der er brug for en ny mast i dækningsområdet i Gjøl, da KPR-masten ikke er optimalt placeret. TDC Net er fortsat i dialog med Jammerbugt Kommune om at finde den rette placering og sikre den nødvendige udbygning,« skriver TDC Net til B.T.

Brian Christensen har dog svært ved at forstå, at det man ikke allerede i så lille et land som Danmark har sikret mobildækning i områder som Gjøl.

»Hvis det var en øde ø, kunne jeg måske forstå det. Men det er jo kun 15-16 km i luftlinje fra Aalborg,« siger han.

Han har trods fredagens ulykke stadig alle 10 fingre, men han mangler stadig følelsen i to af dem.