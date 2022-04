Bringer man snakken om MitID op med 55-årige Brian Korsgaard, er det tydeligt at høre, at der er mere end en almindelig teknisk udfordring på spil.

Brian Korsgaard er meget berørt af situationen. Så berørt, at han ifølge eget udsagn nærmest dirrer af raseri.

Brian Korsgaard har nemlig ikke et gyldigt pas.

Han ejer ikke en smartphone.

Han lider af angst og holder sig derfor mest i sit hjem. Men hans hverdag er nu blevet besværliggjort i en grad, som han næsten ikke kan overskue.

For nu forventes det, at han udskifter sit NemID til MitID.

»Det føles som et kæmpe overgreb og en umyndiggørelse af voksne borgere. Jeg er de facto blevet umyndiggjort,« siger Brian Korsgaard.

For uden pas og smartphone kan Brian Korsgaard ikke oprette sit MitID. Og uden MitID er det snart slut med at bruge tjenester som for eksempel netbank, fortæller han.

Torsdag kunne B.T. fortælle om Søren Edlefsen fra Fyn, der ikke kan få MitID, selvom han har en kun to et halvt år gammel smartphone. En kendsgerning, som nu har fået Søren Edlefsen til at klage til Ombudsmanden.

Efter B.T. bragte artiklen om Søren Edlefsens problemer med MitID, har et hav af mennesker skrevet til redaktionen med lignende problemer.

Heriblandt altså Brian Korsgaard.

»Jeg fatter simpelthen ikke, at regeringen er ligeglade med borgernes frihed.«

»Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve at blive umyndiggjort på denne måde,« siger han og understreger, at han med kravet om at få MitID får frataget retten til selv at vælge.

Brian Korsgaard har tidligere siddet i byrådet i Aarhus Kommune. Han stoppede dog som politiker i 2006. Foto: Aarhus Kommune. Vis mere Brian Korsgaard har tidligere siddet i byrådet i Aarhus Kommune. Han stoppede dog som politiker i 2006. Foto: Aarhus Kommune.

»Jeg har kigget efter alle de smuthuller, som der kunne være, og jeg kan bare konstatere, at har man ikke et gyldigt pas eller en smartphone, så er man simpelthen blevet umyndiggjort.«

Brian Korsgaard fortæller, at han på grund af sin angst holder meget af at benytte sig af internettet, for så kan han have interaktioner i trygge rammer.

Selv det at tage ned og handle er en belastning for ham, og det kræver en del kræfter.

Derfor kan han ikke se logikken i at udfase nøglekortet og i stedet gå over til en løsning, der udelukker alle, der ikke har en smartphone.

»MitID blev solgt på, at det skulle være en meget mere sikker løsning.«

»Men allerede inden det blev rullet ud, fandt eksperter det første smuthul, og man måtte udskyde det hele. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke beholder NemID? Det er en løsning, der fungerer upåklageligt.«

Men kan du ikke godt forstå behovet for at få en mere tidssvarende løsning, der også kan tale bedre sammen med lignende løsninger i andre lande?

»Jeg er faktisk bedøvende ligeglad med andre landes løsninger.«

»Jeg er meget mere interesseret i, at borgerne i Danmark får frataget deres rettigheder.«

Brian Korsgaard uddyber, at selvom der fra Digitaliseringsstyrelsen er opstillet alternativer til eksempelvis ældre mennesker og personer med et handicap, der ikke direkte involverer appen, så forstår han ikke, at han ikke selv må træffe valget.

»Det er sådan en følelse af, at det her bliver tvunget ned i halsen på mig. Hvorfor må jeg ikke selv få valget? Jeg synes, at NemID fungerer upåklageligt, så hvorfor skal jeg tvinges til noget andet?« afslutter han.