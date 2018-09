Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

EU-ledere melder om stilstand i brexitforhandlinger

EU-lederne måtte gå tomhændet fra onsdagens uformelle topmøde i Salzburg, hvor brexit var et af hovedtemaerne. 'På dette stadie står det helt stille. Der er ingen fremskridt,' siger Litauens præsident, Dalia Grybauskaite.

Læs mere her

Storbritanniens leder Theresa May ankommer her til EU-topmødet i Salzburg i Østrig. Foto: LISI NIESNER Vis mere Storbritanniens leder Theresa May ankommer her til EU-topmødet i Salzburg i Østrig. Foto: LISI NIESNER

Forskere påviser mulig sammenhæng mellem gluten og diabetes

Danske forskere har påvist en mulig sammenhæng mellem indtag af gluten under graviditeten og forekomsten af type 1-diabetes. Det skriver Politiken torsdag.

Læs mere her

Forskere har påvist en sammenhæng mellem gluten og type 1 diabetes. (Arkivfoto) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Forskere har påvist en sammenhæng mellem gluten og type 1 diabetes. (Arkivfoto) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Pompeo foreslår møde med nordkoreansk minister i næste uge

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, tilbyder at mødes med sin nordkoreanske modpart i New York i næste uge. Meldingen kom få timer efter et koreansk topmøde.

Læs mere her

USA's udenrigsminister Mike Pompeo. Foto: SAUL LOEB Vis mere USA's udenrigsminister Mike Pompeo. Foto: SAUL LOEB

Tre små amuletter kan ændre danmarkshistorien

Vi er vant til at sige, at Harald Blåtand kristnede danerne omkring år 960. Fundet af tre blyamuletter med klar kristen symbolik kan til gengæld betyde, at kristendommen kom til Danmark 150 år tidligere, skriver DR.

Læs mere her

Politi og psykiatere skal rykke sammen ud til psykisk syge

Regeringen vil sammensætte et team af politibetjente og sundhedspersonale, der skal rykke sammen ud til personer med psykiske lidelser. Det skriver Jyllands-Posten.

Læs mere her

Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

Israels luftvåben vil briefe Rusland om angreb i Syrien

Den øverstkommanderende for Israels luftstyrker vil torsdag i Moskva fremlægge resultater af undersøgelser om et russisk transportfly, der mandag blev skudt ned over Syrien.

Læs mere her

Israels premierminister Benjamin Netanyahu. (Arkivfoto) Foto: POOL Vis mere Israels premierminister Benjamin Netanyahu. (Arkivfoto) Foto: POOL

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Meldingen fra DF’s afløser for Marie Krarup som forsvarsordfører er klar: Det hører ingen steder hjemme at tale om Rusland som Danmarks allierede, fastslår Jeppe Jakobsen.

Berlingske

'Det er den værste dag i bankens historie.' Sådan lød det, da Danske Bank erkendte alvorlige svigt i skandalen om hvidvask. Banken kæmper stadig med stor mistillid fra aktionærer og politikere.

Læs mere her

B.T.

Danske Banks topchef, Thomas Borgen, fratræder i forbindelse med hvidvaskskandalen. Alligevel står han til at få et gyldent håndtryk på millioner, og det forarger bankens kunder.

Læs mere her

Thomas F. Borgen, afgående direktør i Danske Bank efter pressemødet onsdag, hvor Danske Bank har offentliggjort sin egen undersøgelse af hvidvask. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Thomas F. Borgen, afgående direktør i Danske Bank efter pressemødet onsdag, hvor Danske Bank har offentliggjort sin egen undersøgelse af hvidvask. Foto: Mads Claus Rasmussen

Børsen

Storaktionærers tillid til Danske Bank er svækket, og nu venter der et stort arbejde med at få den genoprettet. Vicedirektør i ATP kalder hvidvasksag for 'massivt ledelsesmæssigt svigt.'

Læs mere her

Ekstra Bladet

En serie skudepisoder kan være tændsatsen til en ny konflikt i bandemiljøet på Nørrebro i København. Skyderierne bunder ifølge kilder i uoverensstemmelser mellem personer med tilknytning til Brothas.

Læs mere her

Politiet til stedet ved Bolsjefabrikken i Ragnhildsgade på Nørrebro i København, onsdag aften den 19. september 2018 efter skudepisode. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Politiet til stedet ved Bolsjefabrikken i Ragnhildsgade på Nørrebro i København, onsdag aften den 19. september 2018 efter skudepisode. Foto: Bax Lindhardt

Finans

Danske Bank kan få en bøde i milliardklassen, hvis banken har forbrudt sig mod hvidvasklovgivningen. Det åbner bagmandspolitiets chef, statsadvokat Morten Jakobsen, op for.

Læs mere her

Information

Finanstilsynet retter hård kritik mod Danske Bank for at give misvisende forklaringer i hvidvasksag. Men tilsynet kunne selv have opdaget sagen allerede i 2007.

Læs mere her

Danske Banks bygninger ved Holmens Kanal i København. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danske Banks bygninger ved Holmens Kanal i København. Foto: Liselotte Sabroe

Jyllands-Posten

Sagen om hvidvask har udviklet sig til en af de største erhvervsskandaler i danmarkshistorien. Nu står Danske Bank i et ledelsesmæssigt vakuum, og truslen om en milliardbøde hænger over banken.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Det er dybt problematisk for retsfølelsen og retsstaten, hvis der ikke placeres et juridisk ansvar i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling, påpeger flere eksperter.

Læs mere her

Politiken

Pensionsselskaber med aktier i Danske Bank efterlyser flere svar i sag om hvidvask. PenSams direktør, Torben Fels, kritiserer ledelsen for ikke tage det etiske ansvar på sig.

Læs mere her