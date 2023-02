Lyt til artiklen

Ejerne af cirka 47.000 energianlæg har over en periode fået udbetalt for meget for deres overskudsproduktion.

De har nu fået et brevvarsel om, at de pågældende ejere i gennemsnit skal betale 1600-1800 kroner tilbage, som svarer til omkring 8,5 millioner kroner.

Det fremgår af en meddelelse fra Energistyrelsen.

Ifølge meddelelsen, så er det en række ejere af anlæg, der producerer strøm på solcelleanlæg, vindmøller eller biogasanlæg, der bliver varslet i denne uge om, at de har modtaget en højere pris for strøm, de har solgt til det kollektive elnet, end de er berettiget til. Det skyldes en periode med vedvarende høje elpriser.

Kravet om tilbagebetaling gælder for dem, der har et anlæg, som er godkendt til et pristillæg med fast afregningspris, og som har en overskudsproduktion.

Overskudsproduktionen er forskellen mellem, hvor meget strøm man producerer og hvor meget strøm, man selv bruger. Overskudsproduktionen opgøres lidt forskelligt afhængigt af de afregningsmetoder, der gælder for anlæggene.

»Priserne på el har ligget på et ekstraordinært højt niveau i et stykke tid, og det har medført, at en række anlægsejere har fået udbetalt mere, end de er berettiget til,« udtaler vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen.

»De har investeret i deres anlæg under forudsætning af, at de får en fast pris for den strøm, de ikke selv bruger. Dermed er de garanteret en vis indtægt for overskudsstrømmen, uanset hvad elprisen er. Det betyder dog også, at vi nu må opkræve, hvad de har fået udbetalt for meget.«