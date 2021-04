Der opstod kaos i Børnehuset Ole Rømer i Aarhus torsdag middag.

Her havde et barn nemlig fået sit hoved mast ind mellem nogle ben i en taburet og kunne ikke komme fri.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Derfor blev Østjyllands Brandvæsen tilkaldt, og med sig havde de et værktøj til at klippe barnet fri.

»Der var panikstemning blandt pædagogerne, men barnet forholdt sig rimelig roligt. Vi fik klippet stolen, og den måtte lade livet,« siger Søren Nordtorp, indsatsleder hos Østjyllands Brandvæsen, til TV2 Østjylland.

Og heldigvis lykkedes redningsaktionen fint.

Det lille barn kom fri uden at lide skader, men taburetten måtte lade livet efter at være blevet klippet i stykker.

Søren Nordtorp oplyser dog også til det østjyske medie, at det ikke er første gang, man er blevet tilkaldt til at klippe et barn fri.