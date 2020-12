»I år skal man være meget opmærksom på håndspritten, som er en yderst brændbar væske. Derfor opfordrer vi til, at hver enkelt er opmærksom på at holde håndsprit langt væk fra de levende lys.«

Sådan lyder rådet fra brandinspektør Henrik Madsen fra Bornholms Brandvæsen i en pressemeddelelse.

Efter coronavirus i begyndelsen af 2020 blev en del af vores hverdag, er håndspritten siden da blevet en tro følgesvend for mange.

Men håndspritten skal man altså sørge for at holde i behørig afstand fra de levende lys, som typisk hører sig til i julen.

Håndsprit kan være brandfarligt, hvis det kommer i nærheden af levende lys. Vær derfor opmærksom på brandfaren. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Håndsprit kan være brandfarligt, hvis det kommer i nærheden af levende lys. Vær derfor opmærksom på brandfaren. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det kan for eksempel være i forbindelse med juledekorationen, eller når lysene skal tændes på træet.

Henrik Madsen råder desuden til, at man har en eller flere røgalarmer opsat, hvis uheldet skulle være ude – og at man også husker at tjekke, at batterierne virker.

»Mange brande starter enten i køkkenet eller ved brug af levende lys. Læg aldrig ting fra dig på komfuret, bliv i køkkenet, når du laver mad, og sluk levende lys, når du forlader et lokale,« siger brandinspektøren.

Håndspritten og de levende lys bør også holdes i lang afstand fra fyrværkeri. Gem det eventuelt i et aflåst skur eller lignende.