Tirsdagens slukning af en markbrand tæt på Rørvig har tæret på områdets vandværk.

Derfor opfordres der nu til, at forbrugerne sparer kraftigt på vandet. Det sker i en sommer, hvor landet generelt har været plaget af vandingsforbud.

Heldigvis nåede branden ikke at brede sig til nogen ejendomme, men brandslukningen tærede så meget på Rørvig Vandværk, at de måtte udsende en opfordring til forbrugerne i området om at spare kraftigt på vandet.

SMS fra Rørvig Vandværk, som er blevet sendt ud til forbrugerne. Foto: Uffe Jensen

Det er dog slet ikke første gang i denne varme sommer, at et vandværk har opfordret forbrugerne til at spare på vandet. Nogle vandværker har endda udsendt et decideret vandingsforbud diverse steder rundt i landet.

Flere vandingsforbud i tørken

Danske Vandværker oplyser, at grunden til, at der udsendes vandingsforbud er, fordi vi bruger mere vand, end vandværket er vant til i denne sommer, hvor hedebølger og tørke har raseret, og markbrande skulle slukkes, swimmingpools fyldes og haver vandes.

En markbrand i Nakke syd for Rørvig brændte tirsdag flere hektarer land af. Brandfolk nåede heldigvis at slukke branden, inden den spredte sig. Men slukningen har tæret på Rørvig Vandværk. Foto: Uffe Jensen

»Et vandværk er dimensioneret i forhold til et bestemt antal husstande, og når forholdene er så ekstreme som nu, skruer danskerne op for forbruget, og så kan de ikke levere de efterspurgte mængder,« siger Dorthe Rasmussen, pressemedarbejder i Danske Vandværker.



Ifølge Dansk Vand- og Spildevandsforening er det heller ikke en god idé at pumpe ekstra vand op fra grundvandsbeholdningen.

»Man kan ikke bare pumpe løs, fordi vandstanden kan falde i søer, åer og vandløb, og det vil gå ud over miljøet og den økologiske balance. Derudover vil vandværker, der ligger tæt på kyster, risikere at pumpe saltvand ind, og andre kan risikere at pumpe diverse stoffer ind,« siger Karsten Bjørno, kommunikationschef i Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Presset er størst, hvor der er flest

Men selvom alle i hele landet formentlig har et større vandforbrug i disse dage, er det ikke alle steder, de behøver at spare på vandet.

Ifølge GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), som måler på grundvandet, er det ikke muligt at give et overblik over, hvor det præcist i landet står værst til i forhold til vandbeholdningen.

»Generelt er det i den østlige del af Danmark, at problemet vil være størst. Her har vi ikke lige så store grundvandsmagasiner, som vi har i Vestjylland. Det skyldes, at vi bor halvanden million i hovedstadsområdet, så forbruget er naturligvis størst her,« siger Torben Sonnenborg, seniorforsker i GEUS.

Det betyder blandt andet, at man i hele hovedstadsområdet ikke må vande offentlige arealer, parker og fodboldbaner. Andre steder i landet må lige adresser kun vande på lige dage og ulige adresser kun vande på ulige.



Seniorforskeren vurderer dog ikke, at der er grund til bekymring. Han fortæller nemlig, at Danmarks grundvandsressource generelt er meget stor.



»Vi har været så heldige, at der i de sidste par vintre er faldet meget regn, og der derfor er blevet dannet rigtig meget grundvand. Her de seneste tre-fire år har grundvandet endda stået så højt, at det er trængt ind i kældre og op på vejene,« siger Torben Sonnenborg.