Mens hele Danmark så Børsen gå op i flammer, befandt Thomas Thode sig et helt andet og langt mere alvorligt sted.

Som brandmand i specialenheden hos Hovedstadens Beredskab var han med til at få bugt med flammerne i den ikoniske bygning.

Og arbejdet foregik bogstavelig talt midt i kogepunktet. Lige under taget.

»Der kørte rigtig mange tanker gennem mit hoved,« siger Thomas Thode til B.T. og fortsætter:

Thomas Thode arbejdede 24 timer fra tirsdag til onsdag. Flere af timerne befandt han sig i Børsen. Foto: Privat. Vis mere Thomas Thode arbejdede 24 timer fra tirsdag til onsdag. Flere af timerne befandt han sig i Børsen. Foto: Privat.

»For os handlede det mest om at stoppe brandudbredelsen. Hvordan kunne vi få knækket kurven? Branden havde en massiv hastighed, så vi vidste, at vi havde utrolig travlt.«

Det stod ikke mindst lysende klart, da det ikoniske spir, dragetårnet, kollapsede lige foran Thomas Thode og hans kollegaer. Blot få meter fra dem.

»Det føltes faktisk ikke så voldsomt, som det så ud. I stedet gav det en form for ro. Nu skulle vi ikke bekymre os om det, og at det kunne falde ned i hovedet på os,« siger han og tilføjer:

»Derfor kunne jeg fokusere på at passe på mit hold.«

Undersøgte som den første – og sendte søn ind

Inden branden raserede, lignede det ellers en dag som alle mulige andre for den 53-årige brandmand.

Den første brandbil blev sendt afsted efter en automatisk brandalarm fra Børsen var gået af klokken 07.43.

Der gik dog ikke længe, før der blev bedt om forstærkning.

Og i den vogn befandt Thomas Thode sig.

Det stod hurtigt klart for Thomas og hans kollegaer, at branden i Børsen var voldsom. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Det stod hurtigt klart for Thomas og hans kollegaer, at branden i Børsen var voldsom. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Lige så snart vi nærmede os, kunne vi se, det var meget kritisk. Der var voldsom røgudvikling i taget og tårnet, og vi vidste, det var en stor brand, vi nu skulle slukke.«

Umiddelbart efter befandt Thomas Thode sig inde i Børsen. Som den første.

Han skyndte sig ind, bevægede sig og kom via stilladset ind til taget. Og dér stod det hurtigt klart.

»Vi skulle have røgdykkere ind med det samme. Det var et kæmpe ildinferno, så vi skulle trække røgdykkere med slanger ind via vinduet.«

Det inkluderede også Thomas Thodes egen søn, der arbejder som røgdykker hos Hovedstadens Beredskab.

»Det var specielt. At sende ham ind i flammerne, og det var med meget blandede følelser. Han er jo min kollega, men også min søn. Så ja, det var mange følelser, som ramte mig.«

»Jeg var rørt og stolt – men vidste også, det var med en vis risiko. Der er ikke meget normalt i at sende sine børn ind i flammer. Men nu er han røgdykker,« siger Thomas Thode med et lille grin.

Samme position i fire timer

Selv befandt Thomas Thode sig, som nævnt, lige under taget.

Omkring halvdelen af Børsen er brændt ned. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Omkring halvdelen af Børsen er brændt ned. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Og her var opgaven klar: Ilden skulle inddæmmes og ikke sprede sig til den resterende del af Børsen.

»Der var dog en stor mulighed for, at det ville ske. Men vi havde en fornemmelse af, at det kunne lykkedes (at holde ilden væk, red.). Heldigvis lykkedes det helt perfekt. Ellers kunne hele Børsen være brændt,« siger Thomas Thode.

I grove træk fortæller han, at han og fire andre skulle lave en 'sikker linje', som ilden ville holde sig indenfor. Blandt andet ved at fjerne gulv og vægge.

Alt imens der blev sprøjtet 300 liter vand i minuttet.

»Vi sad på knæ med en kæmpe vandslange og kredsløbsapparater på ryggen. Det er et enormt krævende arbejde, fordi du hele tiden skal holde imod trykket.«

»Samtidig var vi jo påvirket af varmen. Der findes ikke et hårdere arbejde,« gengiver Thomas Thode om tirsdagens arbejde.

Efter fire timer på knæ blev holdet afløst, hvorefter Thomas Thode med sine kollegaer vendte retur til stationen. Og først tidligt onsdag havde han fri.

»Jeg har været til store ildebrande før, men det her var helt specielt. Det var jo Børsen.«

»Derfor er det blandede følelser, jeg står med dagen efter. Det er jo skrækkeligt tragisk. På den anden side er jeg stolt over, hvad vi opnåede. At vi fik begrænset branden.«

Omkring halvdelen af Børsen endte med at brænde ned.

Først onsdag aften har myndighederne en formodning om, at man kan påbegynde en række undersøgelser indnefor.

