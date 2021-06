'Er jeg nødt til at katastrofeopbremse, sætter jeg deres liv og helbred på spil.'

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra brandmanden Michael Arleth Schmidt, der indtil 31. maj 2021 var tilknyttet Frederiksborg Brand & Redning. Et opslag der i skrivende stund er blevet delt næsten 4.000 gange og liket 1.900 personer.

Med teksten opfordrer han bilister, cyklister og andre, der færdes i trafikken til at blive bedre til at hjælpe udrykningskøretøjer – såsom brandbiler og ambulancer – forbi, hvis det skulle blive nødvendigt.

For ude på vejene har brandmanden oplevet danskerne udføre alverdens krumspring for at lade de store køretøjer komme forbi. Og selvom disse kan være velmenende, ender det ofte med at være til gene og i så fald, kan det koste vigtige minutter.

Jeg undgik dig lige akkurat. I en stor blød bue fór jeg forbi dig – som en stor, slingrende bowlingkugle. Michael Arleth Schmidt på Facebook

»Det kan eksempelvis være, når en bilist begynder at dreje ned ad en vej. Det kan jo være, at vi faktisk lige præcis skal ned ad den samme vej. Eller hvis bilisten blinker og bremser hårdt op.«

I en situation, hvor det ikke er muligt at holde ind til siden, er det derfor bedre at blinke til højre og køre fremad, til det er muligt at holde ind, forklarer Michael Arleth Schmidt.

På Facebook deler brandmanden oplevelser fra en af sine kolleger Claus Lind-Rasmussen. Selv har Michael Arleth Schmidt 20 års erfaringen inden for brandvæsnet og kan derfor sagtens selv genkende situationerne. Både de gode og de dårlige. Og nedenstående eksempel er blot en af dem:

‘Jeg undgik dig lige akkurat. I en stor blød bue fór jeg forbi dig – som en stor, slingrende bowlingkugle. Og trak langt om meget længe ind i min egen bane igen. På vej mod en andens ulykke. Kære medtrafikant, når du ser mit udrykningskøretøj i dit bakspejl, så skal du vide at dine signaler og handlinger er altafgørende for, at jeg sikkert og hurtigt kan passere dig.’

Har du oplevet at skulle gøre plads til et udrykningskøretøj i trafikken?

»Det er evigt aktuelt at sætte fokus på, at trafikanterne skal være opmærksomme i trafikken. Og når redningsfolk kommer kørende med udrykning, kan man sagtens vente med at skifte sang, eller hvad man nu er optaget af. For især bilisterne skal give et klart signal for at vise, at de har set mig, og de skal gøre det i god tid,« fortæller Michael Arleth Schmidt.

Selvom Facebookopslaget er en opsang, er det blevet taget godt imod af Facebookbrugerne:

»Jeg har endnu ikke set en eneste negativ kommentar, men jeg har heller ikke været dem alle igennem.«

»En har skrevet til mig privat, at det er en vigtig sag, men at det er noget, der altid vil kunne diskuteres. Og det er netop pointen.«

Gode råd, når udrykningskøretøjer skal forbi: Giv klart signal, og gør det i god tid

Du skal altid holde ind til højre. Hvis ikke det er muligt, skal du blinke til højre og køre fremad, til det er muligt at holde til højre. (Du skal ikke holde på fortov og cykelstiger for at give plads. Det er en dårlig idé!)

holde på fortov og cykelstiger for at give plads. Det er en dårlig idé!) Gør plads i midten af vejen, hvis det er muligt

Drej ikke ned ad en sidevej, for det kan være, at brandbilen eller ambulancen netop skal den vej

For Michael Arleth Schmidt havde ikke tænkt, at hans opslag skulle nå vidt og bredt lige nu.

Han delte det for et år siden, hvor det kun fik beskeden opmærksomhed. Facebook mindede ham om opslaget 6. juni, som han vurderede godt kunne trænge til en tur mere i manegen.

Og ganske rigtigt.

Michael Arleth Schmidt vågnede op mandag morgen til næsten 1.000 delinger og forhåbentligt en del danskere, der er blevet klogere på, hvad de skal gøre i trafikken, hvis de møder et udrykningskøretøj.