Brandmænd, der tidligere har arbejdet med en bestemt type brandslukningsskum, frygter nu, at de kan være blevet syge på grund af skummet.

Det skriver TV2 ØST.

»Vi har set de sidste mange år, at vores pensionister pludselig får prostatacancer og flere forskellige cancerformer. Der har vi tillagt det, at det nok er soden, røgen eller støvet fra brandene,« siger Keld Rasmusen, formand for Brandfolkenes Organisation.

Men nu frygter organisationen, at det i stedet er skummet, der indeholder det kræftfremkaldende stof PFOS, der kan have gjort brandmændene syge.

Derfor vil de nu have testet brandmænd, der tidligere har arbejdet med det forurenede skum.

Brandmændene er blevet gjort opmærksomme på problemet, efter det i foråret kom frem, at borgere i Korsør har spist kød fra en nærliggende kogræsserforening, hvor køer har græsset tæt på et område, hvor den lokale brandskole har brugt skum med PFOS.

PFOS fandtes i brandskum fra 1995 til 2011, hvorefter det blev gjort forbudt.

Det ændrer dog ikke på, at mange brandmænd har haft kontakt med skummet i længere tid af gangen i årenes løb, skriver TV2 ØST.

Hos Brandfolkenes Cancerforening vil de også have brandmændene undersøgt.

Formanden mener, at der skal være et decideret screeningsprogram.

Der er dog endnu ikke 100 procent opbakning blandt politikerne til et sådan program.

Mens ideen om screening af brandmændene bliver bakket op af Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Lise Lotte Blixt, mener arbejdsmiljøordfører fra Socialdemokratiet, Lennart Damsbo Andersen, at det skal undersøges nærmere, om der er en sammenhæng mellem arbejdet med skummen og kræftsygdomme.