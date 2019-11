Den kendte tv-kok, kogebogsforfatter og iværksætter Anh Lê har i den seneste tid været i vælten.

I kølvandet på restaurantkæden LêLês konkurs er adskillige sager i virksomheden begyndt at stable sig oven på hinanden. Hovedpersonen i sagerne har imidlertid meldt hus forbi hos medierne, men det er sjældent et smart træk, mener ekspert.

Anthony Aconis er brandingekspert og sidder i direktion og bestyrelser i adskillige kommunikationsbureauer. Han har fulgt B.T.s afdækning af kæden LêLê og dens stifter, og han fortæller, at der er tale om et klassisk eksempel på krisekommunikation:

»Der er ingen tvivl om, at Anh Lê er ansigtet udadtil i virksomheden. Det er klart, at når man kommer ud i en masse vanskeligheder, kan man ikke forvente, at personen og virksomheden bliver skilt ad,« siger han.

Er det fair, at de to ting kædes sammen?

»Faktum er bare, at hvis man bruger sig selv i virksomhedens branding, har man selv skabt den situation. Bruger man sig selv, skal man også være parat til at stå ved sig selv, når tingene bliver udfordrende,« siger han.

Sagerne i den populære vietnamesiske restaurantkæde LêLê startede, efter at kæden i oktober gik konkurs og lavede en virksomhedsoverdragelse, der betød, at selskabet drev aktiviteterne videre i et nyt selskab af samme navn.

B.T. kunne efterfølgende afsløre, at medarbejdere i virksomheden havde arbejdet i hundredvis af timer om måneden, hvilket 3F København stemplede som et klassisk eksempel på social dumping.

Søndag kunne B.T. fortælle, at ejerne i den særdeles nødlidende virksomhed mellem 2017 og 2019 har haft et opsigtsvækkende forbrug, der beløber sig på over en million kroner.

Anthony Aconis fortæller, at denne type sager dukker op med jævne mellemrum, men at håndteringen i mange tilfælde ikke følger ‘skoleeksemplet’ på god kommunikation. Det kan i sidste ende, fortæller han, gå ud over virksomhedens image.

»I sager som Anh Lês og for eksempel Ilse Jacobsens, tror jeg, at de bliver overrumplet af, hvor voldsomt stærkt det går. Rent menneskeligt er det klart, at man søger i skjul, men i virkeligheden bliver man nødt til at gøre noget ved det,« siger han.

Sagen om Ilse Jacobsen, som Anthony Aconis nævner, drejer sig om, hvordan tidligere medarbejdere hos virksomheden stod frem i Berlingske og kritiserede den kendte designers ledelsesstil.

Efterfølgende opkøbte Ilse Jacobsens mand alle eksemplarer af avisen i hjemstavnen Hornbæk.

Det skal siges, at Anh Lê jo har adresseret sagerne på Facebook, er det ikke en god måde at kommunikere på?

»Helt generelt er det meget let at gå på sociale medier og skrive et opslag. Det ville være bedre at gå i dialog og være proaktiv. Det værste, der kan ske i krisekommunikation, er at være defensiv. Et Facebook-opslag er ikke krisekommunikation,« siger Anthony Aconis og slår fast:

»Uden at jeg skal være dommer, så vil det aldrig være min anbefaling at skrive et Facebook-opslag.«