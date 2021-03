Kan et nyt navn redde et sønderbombet image?

Nej, lyder det klare svar fra brandingeksperten Frederik J. Preisler, efter at den omstridte AstraZeneca-vaccine nu pludselig hedder Vaxzevria.

»Jeg tror ikke, at det er et greb, der får den store betydning,« lyder det fra direktøren hos reklamebureauet Mensch.

Navneskiftet kommer efter en periode, hvor den britiske vaccine har været i strid modvind ikke mindst i Danmark. Her har den siden 11. marts været sat pause, mens sundhedsmyndighederne undersøger sammenhængen med 'det særlige sygdomsbillede', der har udløst sjældne, men dødelige blodpropper hos vaccinerede borgere.

Frederik J. Preisler er kreativ direktør hos reklamebureauet Mensch. Foto: Celina Dahl Vis mere Frederik J. Preisler er kreativ direktør hos reklamebureauet Mensch. Foto: Celina Dahl

AstraZeneca har selv meddelt, at navneskiftet har været 'planlagt i mange måneder'.

»Der er ikke noget specielt i det her. Det er bare, at den nu får et produktnavn,« har kommunikationsdirektør hos medicinalselskabet AstraZeneca Jacob Lund forklaret til TV2.dk om det produkt, der tidligere retteligt hed 'Covid-19 Vaccine AstraZeneca'.

Den forklaring rynker Frederik J. Preisler panden over i og med, at det nye navn kun for få dage siden – 25. marts – er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Altså lige midt i kæmpekrisen:

»Man kan ikke være andet end lille smule skeptisk over for sammenfaldet. Hvis man har et navneskifte, der har været planlagt i flere måneder, kunne man jo overveje, om det var det rigtige tidspunkt at gennemføre det på,« siger brandingeksperten:

Tro du at navneskiftet til Vaxzevria vil hjælpe på AstraZenecas image?

»Man kan godt forstå, hvis de gerne lægge afstand mellem produktet og virksomheden lige nu. Men spørgsmålet er jo om, medierne vil være med på den leg. Vil de ikke bare stadig sige 'AstraZenecas vaccine' efterfulgt af det nye navn? Det tror jeg.«

Frederik J. Preisler hakker selv lidt i udtalen af Vaxzevria. Og det lidt knudrede navn hjælper heller ikke på udbredelsen, mener han.

»Det gør det jo ikke nemmere. Dem, de jo først og fremmest skal have til at tage navnet til sig, er jo dig og dine kollegaer, og det kommer I jo ikke til med det navn,« siger reklamemanden til B.T.s journalist.

I forbindelse med den stigende dårlige omtale af AstraZeneca-vaccinen er den generelle skepsis i befolkningen ligeledes vokset. Meningsmålinger har eksempelvis fortalt, at danskere vil sige 'nej tak' til vaccinen.

Så er det overhovedet muligt at redde et så ødelagt image?

»Det er en grim og svær sag. Men ja, det er muligt at redde sådan et image. Det kommer til at tage lang tid, og det kan ikke rettes lige så hurtigt, som skaden er sket. AstraZeneca må vente utålmodigt på en eller anden afklaring, hvor der bliver almindelig konsensus om, hvorvidt den er sikker eller ej. Jeg kan godt forstå, at de er trætte af situationen, men det ændrer sig ikke lige nu – og næppe på grund af et navneskifte;« siger Frederik J. Preisler.