I juni sidste år kunnet det have gået helt galt for flere beboere i en boligblok i Aarhus Vest. Bygningen var indhyllet i tyk sort røg under en brand, og en familie med to små børn var fanget på øverste etage.

Men livsvigtige beslutninger fra Østjyllands Brandvæsen afværgede den farlige situation, og det hædres det nu for med en pris.

Østjyllands Brandvæsen modtog nemlig fredag den 1. oktober Den Danske Redningsberedskabspris for redningsarbejdet ved den dramatiske brand sidste år.

Priskomiteen bag prisen har i enighed valgt at pege på Østjyllands Brandvæsen som modtagere af prisen.

20 ansatte i Østjyllands Brandvæsen blev hædret ved prisoverrækkelsen i Holmens Kirke i København.

»Der blev udvist handlekraft og truffet de rette beslutninger af alle involverede under meget vanskelige og røgfyldte forhold,« begrunder komiteen deres valg med.

Under redningsaktionen sidste år blev fem personer reddet ned fra tredje sal med en stige. I alt blev ni personer kørt på skadestuen, og alle blev udskrevet kort efter.

Brandvæsenet har senere kunnet konstatere, at branden opstod i noget isolering i kælderen. På grund af at bygningen var under renovering, fungerede de brandadskillende konstruktioner ikke, og røgen kunne derfor sprede sig hurtigt.

Røgen kunne sprede sig via delvist ødelagte, åbne eller manglende branddøre og andre åbninger i bygningen.

Billede taget Østjyllands Brandvæsen under branden i Aarhus Vest i juni 2020.

De forhold udløste dengang påbud fra både Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen. Kommunen valgte også at indsende en politianmeldelse på baggrund af forholdene.

Den Danske Redningsberedskabspris uddeles hvert år i forbindelse med Mindehøjtidligheden for omkomne brand- og redningsfolk. Med prisen følger et beløb på 25.000 kroner.

Ved Mindehøjtidligheden i år var forsvarsminister Trine Bramsen til stede til at overrække prisen.

»Årets brandfolk kommer fra Østjyllands Brandvæsen. I dag fejrede vi dem med Redningsberedskabsprisen 2021 – for en heltemodig og faglig stærk indsats under en brand i det vestlige Aarhus. Blandt andet blev to børn på 2 og 4 år hentet ud med stige. Tak til alle brandfolk i hele Danmark. Jeres indsats er uvurderlig,« skriver hun på Facebook.