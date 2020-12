Et voldsomt udbrud af coronasmitte har lagt store dele af Beredskab Øst ned. Det oplyser Beredskabet på sin Facebook-side, skriver TV2 Lorry.

Beredskab Øst står for både beredskab og brandslukning i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Men lige nu er det svært at få tingene til at hænge sammen.

»På brandstationen i Ballerup er 9 ud af 18 faste brandfolk testet positive, ligesom også flere indsatsledere er positive. Flere er alvorligt syge, mens andre lader til at komme hurtigere over symptomer, fremgår det af opslaget.«

Og dermed er Beredskab Øst sat på prøve. Den del af styrken, der ikke er ramt af sygdom, tager ekstravagter, personale fra andre stationer forflyttes, deltidsbrandfolk dækker døgnvagt og Beredskab Øst dækker vagter i weekenden.

»En kæmpe indsats ydes af alle, således at det operative beredskab kan varetages og den kritiske funktion opretholdes,« lyder det i Facebook-opslaget, hvor beredskabet tilføjer:

»Vi har løbende indført yderligere og forstærkede restriktioner, og indførte i sidste uge hurtigtest af det vagtgørende mandskab - udbruddene er alligevel sket herefter. Hurtigtest gennemføres nu for alle ved vagtens start - det har været med til at afdække smittetilfælde uden symptomer. Personer som har haft vagt med en smittet får gennemført PCR-test med kort svartid i Copenhagen Airport (CPH).«

Samtidig har beredskabet gennemført yderligere restriktioner på den hårdt ramte brandstation i Ballerup. Alle bærer mundbind, når de færdes på stationen, og vagtholdet er delt op i små, adskilte grupper. Maden leveres udefra, og det er kun på udrykninger, de folk, der er på vagt, mødes. Noget tilsvarende er indført på beredskabets andre brandstationer.

Beredskabet takker nu det testpersonale, som er med til at teste brandfolkene:

»Lad os hjælpe hinanden med at holde afstand og takke de mange tusindvis af mennesker, som er med til at gøre en kæmpe indsats hver dag - særligt det testpersonale som vi efterhånden har mødt nogle gange ved testcentrene - I er fantastiske,« lyder ordene i opslaget.

/ritzau/