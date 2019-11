Er du en af dem, der skal fejre juleøllens ankomst? Så pas på dig selv. For hvis uheldet er ude, er det ikke sikkert, din forsikring dækker.

»Skader, der sker som følge af selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika, er ikke omfattet af den ansvarsforsikring, som normalt dækker, hvis du kommer til at forvolde skader på andre,« siger Charlotte Dietzer, skadechef i Alka Forsikring.

Det samme gælder, selvom du ikke kan huske, at du har gjort det.

I år er det 38. gang, at julebryggen giver danskerne en undskyldning for at fejre første fredag i november med en gevaldig bytur.

Men selvom anledningen er festlig, betyder høje promiller en stor risiko for alverdens skader.

Med mindre du kan bevise, at andre decideret har tvunget dig til at indtage alkohol eller andre euforiserende stoffer, kan du altså komme til at se langt efter en erstatning på en skade.

Samme regel gælder, hvis du kommer i et uheld på cyklen på vej hjem fra byen.

»Det er en af de situationer, hvor det kan gå rigtig galt, hvis du f.eks. kører ind i en anden cyklist, som vælter. For hvis du er så beruset, at din ansvarsforsikring ikke dækker, kan du pludselig stå med meget store erstatningssummer for en personskade, som du selv skal betale,« siger Charlotte Dietzer.