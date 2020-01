Al flytrafik fra Stavanger Lufthavn er indstillet, mens en voldsom brand raser i lufthavnens parkeringshus få meter fra lufthavnens hovedbygning.

Ifølge norske medier er branden så voldsom, at 300 biler er gået tabt, og dele af taget er styrtet sammen over flammerne.

Midt i dette kaos er flere danskere fanget i en venteposition.

En af dem er Torben Skovhus, der egentlig skulle være fløjet hjem til familien i Danmark her til eftermiddag.

»Jeg forventer ikke, at jeg kommer hjem i dag. Alle fly er aflyst frem til minimum kl. 20.30. Jeg skal til Billund og flyver med SAS over Oslo, og der er adskillige afgange før mig, der også skal afsted. Så jeg kan godt regne ud, at jeg ikke kommer afsted i dag,« siger Torben Skovhus over telefonen til B.T.

Han sidder netop nu sammen med de hundredvis af andre passagerer, der alle må vente forgæves på deres flyafgang, mens branden raser tæt på dem.

Både passagerer der skal flyve uden- og indenrigs er samlet sammen i den ende af lufthavnen, der er længst væk fra parkeringshuset og branden.

Torben Skovhus fortæller, at der fra hovedindgangen til lufthavnen er 10-20 meter til det brændende parkeringshus, hvorfra der står flammer op gennem taget.

Branden i parkeringshuset har tvunget røgdykkerne til at forlade bygningen, fordi taget styrter ned. Foto: Carina Johansen Vis mere Branden i parkeringshuset har tvunget røgdykkerne til at forlade bygningen, fordi taget styrter ned. Foto: Carina Johansen

Til daglig arbejder Torben Skovhus i Norge som helikoptertekniker for de helikoptere, der flyver til og fra olieplatformene i Nordsøen ud for Stavanger. Han bor deltid i en lejlighed i det norske, og var på vej hjem til familien, der bor ud for Kolding. De må dog vente lidt, forventer han.

Han fortæller, at det er meget sparsomt med informationen til de ventende passagerere. Over højtaleranlægget har de fået fortalt, at de, der skal flyve til udlandet, kan få en gratis kop kaffe.

Ellers hører de ikke meget andet end konstateringen af det faktum, at flytrafikken er indstillet på grund af branden.

Selv tager han dog situationen roligt, og det er også hans indtryk, at resten af de ventende passagerer forholder sig i god ro og orden.

»Stemningen er faktisk rimelig god. Der er ikke nogen, der er sure eller noget. Folk hygger sig og snakker og ser film på computeren,« siger han og fortsætter:

»Det er jeg faktisk lidt overrasket over. At der ikke er mere gang i den end som så. Men der er jo ikke noget at gøre. Vi bliver nødt til at vente, på branden slukker.«

Der er roligt i lufthavnen, hvor Torben Skovhus og resten af passagerne venter. Foto: Privatfoto: Torben Skovhus Vis mere Der er roligt i lufthavnen, hvor Torben Skovhus og resten af passagerne venter. Foto: Privatfoto: Torben Skovhus

Nok er der roligt blandt de ventende passagerer i lufthavnens terminaler. Men i parkeringshuset hærger branden så voldsomt, at røgdykkerne har måtte trække sig ud af parkeringshuset på grund af risikoen for, at taget styrter ned over dem. Det fortæller Stavanger Aftenblad ifølge det norske medie VG.

Torben Skovhus er i samme båd som den norske statsminister Erna Solberg. Hun skulle være fløjet fra Stavanger til Oslo i dag, men må nu køre distancen i bil istedet, oplyser hun på Twitter.

Tirsdag aften er der stadig ikke kontrol over branden.

B.T. følger sagen.