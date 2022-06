Lyt til artiklen

Søndag aften er Sydjyllands Politi rykket ud til en adresse i Esbjerg.

Det skyldes en melding om en brand på Morsøgde.

Det oplyser vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Meldingen lyder på, at der er noget affald ved et værksted, som der er ild i,« fortæller Ole Aamand, der er vagtchef, til B.T.

Han fortæller desuden, at der er fare og frygt for, at ilden spreder sig til bygningen. Derfor er både politi og brandvæsen til stede på adressen.

Der er umiddelbart ingen tilskadekomne i forbindelse med branden.Vagtchefen kan ikke fortælle yderligere for nu.

Politikredsen modtog anmeldelsen klokken 18.06.

B.T. følger sagen.